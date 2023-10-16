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البحرين تؤكد حرصها على تعزيز التعاون المشترك بين الدول الآسيوية والإفريقية

10/16/2023 7:24:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالكريم‭ ‬بوجيري،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الحادية‭ ‬والستين‭ ‬للمنظمة‭ ‬الاستشارية‭ ‬القانونية‭ ‬الآسيوية‭-‬الافريقية،‭ ‬والتي‭ ‬انطلقت‭ ‬أعمالها‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬بالي‭ ‬بجمهورية‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬بحضور‭ ‬معروف‭ ‬أمين‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬وأعضاء‭ ‬المنظمة‭ ‬من‭ ‬القارتين‭ ‬الآسيوية‭ ‬والإفريقية‭.‬

وقد‭ ‬ألقى‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالكريم‭ ‬بوجيري‭ ‬كلمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أمام‭ ‬المؤتمر،‭ ‬حيث‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬البنّاء‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬منظمة‭ ‬آلكو‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭ ‬ودول‭ ‬القارة‭ ‬الإفريقية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬اهتمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبير‭ ‬بتعزيز‭ ‬وتقوية‭ ‬روابط‭ ‬التعاون‭ ‬والتضامن‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬المسائل‭ ‬القانونية‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬الشعوب‭ ‬كافة،‭ ‬وعلى‭ ‬أهمية‭ ‬تطبيق‭ ‬قيم‭ ‬ونتائج‭ ‬مؤتمر‭ ‬باندنغ‭ ‬التاريخي‭ ‬عام‭ ‬1955،‭ ‬وما‭ ‬أشاعه‭ ‬من‭ ‬روح‭ ‬إنسانية‭ ‬متقدمة‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬مفهوم‭ ‬العالم‭ ‬السلمي‭ ‬والمزدهر‭ ‬والمستدام،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تسعى‭ ‬دومًا‭ ‬لتلبية‭ ‬مصالح‭ ‬الدول‭ ‬الآسيوية‭ ‬والإفريقية‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار،‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تدوين‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وتطويره‭ ‬التدريجي‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬إفريقي‭ ‬آسيوي،‭ ‬حيث‭ ‬ستظل‭ ‬‮«‬روح‭ ‬باندنغ‮»‬‭ ‬تجسد‭ ‬المبادئ‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والسيادة‭ ‬والسلامة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لجميع‭ ‬الدول،‭ ‬بمثابة‭ ‬نداء‭ ‬واضح‭ ‬للتضامن‭ ‬والصداقة‭. ‬

وأشار‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬تجارية‭ ‬ملائمة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال،‭ ‬بحكم‭ ‬موقعها‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬ونظرًا‭ ‬لالتزامها‭ ‬ببناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬للمواطنين‭. ‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬نجاح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مركزها‭ ‬المتقدم‭ ‬كقاعدة‭ ‬تنافسية‭ ‬للتجارة‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات،‭ ‬حيث‭ ‬تباشر‭ ‬الغرفة‭ ‬مهامها‭ ‬عبر‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬التحكيم‭ ‬الأمريكية‭ (‬ AAA ‭) ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقديم‭ ‬الحلول‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتسوية‭ ‬السريعة‭ ‬والفاعلة‭ ‬للمنازعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬والاستثمارية‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬المتبادلة‭ ‬والنوايا‭ ‬الصادقة‭ ‬والتفاهم‭ ‬المشترك‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬الأمثل‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬المشتركة‭ ‬بجميع‭ ‬أبعادها‭ ‬واضعة‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أولوياتها‭ ‬النهج‭ ‬السلمي‭ ‬والحضاري‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬الحروب‭ ‬وتسوية‭ ‬الخلافات‭ ‬والنزاعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬كافة،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تحديدًا،‭ ‬محذرًا‭ ‬من‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الشديدة‭ ‬الخطورة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬تدعو‭ ‬مملكة‭ ‬الحرين‭ ‬إلى‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬لإحلال‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والدائم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ووقف‭ ‬القتال‭ ‬وضرورة‭ ‬فتح‭ ‬الممرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثية‭ ‬والغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وفقًا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬والدفع‭ ‬بجهود‭ ‬العملية‭ ‬السلمية،‭ ‬وإقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬ذات‭ ‬السيادة‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يوليو‭ ‬1967‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وفقًا‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين‭ ‬والقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭. ‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الدولية‭ ‬لمكافحة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬واستهداف‭ ‬البحرين‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الحياد‭ ‬الصفري‮»‬‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060م‭.‬

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