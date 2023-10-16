قمة دولية في مصر السبت حول القضية الفلسطينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬أفادت‭ ‬وكالات‭ ‬أنباء‭ ‬خليجية‭ ‬رسمية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬تعقد‭ ‬السبت‭ ‬قمة‭ ‬دولية‭ ‬لبحث‭ ‬‮«‬تطورات‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬تلقى‭ ‬أمراء‭ ‬خليجيون‭ ‬دعوات‭ ‬للمشاركة‭ ‬تضمنت‭ ‬موعد‭ ‬الانعقاد‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالتا‭ ‬الأنباء‭ ‬الكويتية‭ ‬والقطرية‭ ‬الدعوة‭ ‬الموجهة‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬والشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬‮«‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬لبحث‭ ‬تطورات‭ ‬ومستقبل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعملية‭ ‬السلام،‭ ‬المقرر‭ ‬عقدها‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‮»‬‭.‬

دعت‭ ‬مصر‭ ‬الأحد‭ ‬الى‭ ‬عقد‭ ‬قمة‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬حول‭ ‬‮«‬القضية‭ ‬الفلسطينية‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية‭. ‬

وصدرت‭ ‬هذه‭ ‬الدعوة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬اجتماع‭ ‬عقده‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬برئاسة‭ ‬السيسي‭.‬

وأعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الاحد‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬غداة‭ ‬اختراق‭ ‬مقاتلي‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬السياج‭ ‬الحدودي‭ ‬الشائك‭ ‬وتنفيذهم‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬مقرات‭ ‬عسكرية‭ ‬ومستوطنات‭ ‬خلفت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1400‭ ‬قتيل،‭ ‬وفق‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭.‬

وأدى‭ ‬القصف‭ ‬المتواصل‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬أحياء‭ ‬بالأرض‭ ‬واستشهاد‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬2750‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وإصابة‭ ‬9700‭ ‬آخرين،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬حصيلة‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬

وحشدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قواتها‭ ‬خارج‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬توقعات‭ ‬بشن‭ ‬هجوم‭ ‬بري‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭.‬

ودعا‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الجمعة‭ ‬سكان‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ (‬1 ‭,‬ 1‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭) ‬إلى‭ ‬الانتقال‭ ‬نحو‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬وحضّهم‭ ‬لاحقا‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الإبطاء‭. ‬

وأمس‭ ‬رحبت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬كاترين‭ ‬كولونا‭ ‬بانعقاد‭ ‬القمة،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬‮«‬توضح‭ ‬وجود‭ ‬أفق‭ ‬سياسي‭ ‬يأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬حق‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬وحق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬دولة‮»‬‭.‬