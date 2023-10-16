Tuesday, 17 October 2023 03:55 GMT

حماس وإسرائيل تنفيان التقارير عن وقف إطلاق النار في غزة

10/16/2023 7:24:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬تواصل‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬العنيف‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬ومكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬أمس‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‮»‬‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬أوقعت‭ ‬آلاف‭ ‬القتلى‭. ‬

قال‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬عزت‭ ‬الرشق‭ ‬إن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬صحة‭ ‬لما‭ ‬تتداوله‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬عن‭ ‬هدنة‭ ‬أو‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬رفح‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬مكتب‭ ‬نتانياهو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬حاليا‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬ولا‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مقابل‭ ‬إخراج‭ ‬الأجانب‮»‬‭.‬

أعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الحرب‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬اختراق‭ ‬مقاتلي‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬السياج‭ ‬الحدودي‭ ‬الشائك‭ ‬وتنفيذهم‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬مقرات‭ ‬عسكرية‭ ‬ومستوطنات‭ ‬خلفت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1400‭ ‬قتيل،‭ ‬وفق‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭. ‬

وأدى‭ ‬القصف‭ ‬المتواصل‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬أحياء‭ ‬بكاملها‭ ‬بالأرض‭ ‬واستشهاد‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬2750‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وإصابة‭ ‬9700‭ ‬آخرين،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬حصيلة‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬

وحشدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قواتها‭ ‬خارج‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬توقعات‭ ‬بشن‭ ‬هجوم‭ ‬بري‭ ‬وجوي‭ ‬وبحري‭ ‬مع‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬برية‭ ‬كبيرة‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬دعا‭ ‬سكان‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬يعيش‭ ‬نحو‭ ‬1 ‭,‬ 1‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬إلى‭ ‬الانتقال‭ ‬نحو‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬وحضّهم‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الإبطاء‭. ‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬جوناثان‭ ‬كونريكوس‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬المدنيون‭ ‬آمنين‭ ‬إذا‭ ‬بقوا‭ ‬هنا‮»‬‭. ‬

وأعلن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬سيمتنع‮»‬‭ ‬موقتا‭ ‬عن‭ ‬استهداف‭ ‬طريق‭ ‬الإخلاء‭ ‬الذي‭ ‬يصل‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بجنوبه‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬أفاد‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بإطلاق‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬وسماع‭ ‬دوي‭ ‬انفجارات‭ ‬في‭ ‬المدينة‭. ‬

وأكد‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬‮«‬دوي‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬ابيب‭ ‬والقدس‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬البرلمان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الدورة‭ ‬الشتوية‭ ‬وتم‭ ‬وقفها‭ ‬إثر‭ ‬دوي‭ ‬الصفارات‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ودعوات‭ ‬الجيش‭ ‬لإخلاء‭ ‬شمال‭ ‬غزة،‭ ‬نزح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬الذي‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬362‭ ‬كيلومترا‭ ‬مربعا‭ ‬ويقطنه‭ ‬2 ‭,‬ 4‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭. ‬

ويفر‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬بمجموعات‭ ‬حاملين‭ ‬بعض‭ ‬الأمتعة‭ ‬التي‭ ‬حزموها‭ ‬على‭ ‬عجل‭ ‬نحو‭ ‬الجنوب‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭. ‬

وقالت‭ ‬منى‭ ‬عبدالحميد‭ (‬55‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬رفح‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬كهرباء‭ ‬ولا‭ ‬مياه‭ ‬ولا‭ ‬إنترنت‭. ‬أشعر‭ ‬كأنني‭ ‬أفقد‭ ‬إنسانيتي‮»‬‭. ‬

وأكّد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬ينتظر‭ ‬‮«‬القرار‭ ‬السياسي‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬يستعد‭ ‬‮«‬لخطوة‭ ‬مقبلة‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬هجومها‭ ‬الذي‭ ‬يعدّ‭ ‬الأعنف‭ ‬يطال‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬إنشائها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1948‭.‬

ومنذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬يقوم‭ ‬الاحتلال‭ ‬بقصف‭ ‬جوي‭ ‬ومدفعي‭ ‬مكثف‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬بعدما‭ ‬شدّد‭ ‬الحصار‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬عبر‭ ‬قطع‭ ‬المياه‭ ‬والكهرباء‭ ‬وامدادات‭ ‬الغذاء‭.‬

MENAFN16102023000055011008ID1107251528

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث