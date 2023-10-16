حماس وإسرائيل تنفيان التقارير عن وقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬تواصل‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬العنيف‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬ومكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬أمس‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‮»‬‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬أوقعت‭ ‬آلاف‭ ‬القتلى‭. ‬

قال‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬عزت‭ ‬الرشق‭ ‬إن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬صحة‭ ‬لما‭ ‬تتداوله‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬عن‭ ‬هدنة‭ ‬أو‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬رفح‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬مكتب‭ ‬نتانياهو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬حاليا‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬ولا‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مقابل‭ ‬إخراج‭ ‬الأجانب‮»‬‭.‬

أعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الحرب‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬اختراق‭ ‬مقاتلي‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬السياج‭ ‬الحدودي‭ ‬الشائك‭ ‬وتنفيذهم‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬مقرات‭ ‬عسكرية‭ ‬ومستوطنات‭ ‬خلفت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1400‭ ‬قتيل،‭ ‬وفق‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭. ‬

وأدى‭ ‬القصف‭ ‬المتواصل‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬أحياء‭ ‬بكاملها‭ ‬بالأرض‭ ‬واستشهاد‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬2750‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وإصابة‭ ‬9700‭ ‬آخرين،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬حصيلة‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬

وحشدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قواتها‭ ‬خارج‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬توقعات‭ ‬بشن‭ ‬هجوم‭ ‬بري‭ ‬وجوي‭ ‬وبحري‭ ‬مع‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬برية‭ ‬كبيرة‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬دعا‭ ‬سكان‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬يعيش‭ ‬نحو‭ ‬1 ‭,‬ 1‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬إلى‭ ‬الانتقال‭ ‬نحو‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬وحضّهم‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الإبطاء‭. ‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬جوناثان‭ ‬كونريكوس‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬المدنيون‭ ‬آمنين‭ ‬إذا‭ ‬بقوا‭ ‬هنا‮»‬‭. ‬

وأعلن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬سيمتنع‮»‬‭ ‬موقتا‭ ‬عن‭ ‬استهداف‭ ‬طريق‭ ‬الإخلاء‭ ‬الذي‭ ‬يصل‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بجنوبه‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬أفاد‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بإطلاق‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬وسماع‭ ‬دوي‭ ‬انفجارات‭ ‬في‭ ‬المدينة‭. ‬

وأكد‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬‮«‬دوي‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬ابيب‭ ‬والقدس‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬البرلمان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الدورة‭ ‬الشتوية‭ ‬وتم‭ ‬وقفها‭ ‬إثر‭ ‬دوي‭ ‬الصفارات‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ودعوات‭ ‬الجيش‭ ‬لإخلاء‭ ‬شمال‭ ‬غزة،‭ ‬نزح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬الذي‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬362‭ ‬كيلومترا‭ ‬مربعا‭ ‬ويقطنه‭ ‬2 ‭,‬ 4‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭. ‬

ويفر‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬بمجموعات‭ ‬حاملين‭ ‬بعض‭ ‬الأمتعة‭ ‬التي‭ ‬حزموها‭ ‬على‭ ‬عجل‭ ‬نحو‭ ‬الجنوب‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭. ‬

وقالت‭ ‬منى‭ ‬عبدالحميد‭ (‬55‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬رفح‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬كهرباء‭ ‬ولا‭ ‬مياه‭ ‬ولا‭ ‬إنترنت‭. ‬أشعر‭ ‬كأنني‭ ‬أفقد‭ ‬إنسانيتي‮»‬‭. ‬

وأكّد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬ينتظر‭ ‬‮«‬القرار‭ ‬السياسي‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬يستعد‭ ‬‮«‬لخطوة‭ ‬مقبلة‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬هجومها‭ ‬الذي‭ ‬يعدّ‭ ‬الأعنف‭ ‬يطال‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬إنشائها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1948‭.‬

ومنذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬يقوم‭ ‬الاحتلال‭ ‬بقصف‭ ‬جوي‭ ‬ومدفعي‭ ‬مكثف‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬بعدما‭ ‬شدّد‭ ‬الحصار‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬عبر‭ ‬قطع‭ ‬المياه‭ ‬والكهرباء‭ ‬وامدادات‭ ‬الغذاء‭.‬