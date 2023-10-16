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لجنة أولمبياد 2026 تقيم عددا من منافسات التزلج خارج إيطاليا

10/16/2023 7:24:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬2026‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭ ‬وكورتينا‭ ‬دامبيتسو،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬أنه‭ ‬سيجرى‭ ‬إقامة‭ ‬منافسات‭ ‬الزلاجات‭ ‬الجماعية‭ ‬والزلاجات‭ ‬الظهرية‭ ‬وكذلك‭ ‬الزلاجات‭ ‬الصدرية‭ ‬خارج‭ ‬إيطاليا‭.‬

وقال‭ ‬جيوفاني‭ ‬مالاجو‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬2026‭ ‬الشتوي‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مومباي‭ ‬إن‭ ‬النمسا‭ ‬عرضت‭ ‬بالفعل‭ ‬إمكانية‭ ‬استخدام‭ ‬مضمارها‭ ‬في‭ ‬إنسبروك‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬ستكون‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬منذ‭ ‬102‭ ‬عام،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬فيها‭ ‬منافسات‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬أولمبية‭ ‬شتوية‭ ‬خارج‭ ‬الدولة‭ ‬المستضيفة‭.‬

وجرى‭ ‬التراجع‭ ‬عن‭ ‬خطط‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬مضمار‭ ‬يوجينيو‭ ‬مونتي‭ ‬في‭ ‬كورتينا،‭ ‬نظرا‭ ‬لعدم‭ ‬استجابة‭ ‬أي‭ ‬شركة‭ ‬للمناقصة‭.‬

كذلك‭ ‬قوبل‭ ‬الأمر‭ ‬بمعارضة‭ ‬سياسية‭ ‬وجماهيرية‭ ‬نظرا‭ ‬للتأثيرات‭ ‬المالية‭ ‬والبيئية‭ ‬للمشروع‭.‬

وبالتالي‭ ‬أبلغت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيطالية‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬2026‭ ‬الشتوي‭ ‬بعدم‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مقررا‭ ‬في‭ ‬كورتينا‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬حل‭ ‬آخر‭.‬

وقال‭ ‬مالاجو‭: ‬‮«‬نعمل‭ ‬بالفعل‭ ‬على‭ ‬استكشاف‭ ‬كل‭ ‬الحلول‭ ‬الممكنة‭ ‬والبدائل‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬والاتحادات‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مدينة‭ ‬إنسبروك‭ ‬النمساوية‭ ‬تبعد‭ ‬بمسافة‭ ‬150‭ ‬كيلومترا‭ ‬عن‭ ‬كورتينا‭.‬

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