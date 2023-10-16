لجنة أولمبياد 2026 تقيم عددا من منافسات التزلج خارج إيطاليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين (د ب أ): أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 المقررة في ميلانو وكورتينا دامبيتسو، أمس الاثنين، أنه سيجرى إقامة منافسات الزلاجات الجماعية والزلاجات الظهرية وكذلك الزلاجات الصدرية خارج إيطاليا.
وقال جيوفاني مالاجو رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد 2026 الشتوي خلال اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية في مومباي إن النمسا عرضت بالفعل إمكانية استخدام مضمارها في إنسبروك.
وفي هذه الحالة ستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام منذ 102 عام، التي تقام فيها منافسات ضمن دورة ألعاب أولمبية شتوية خارج الدولة المستضيفة.
وجرى التراجع عن خطط إعادة بناء مضمار يوجينيو مونتي في كورتينا، نظرا لعدم استجابة أي شركة للمناقصة.
كذلك قوبل الأمر بمعارضة سياسية وجماهيرية نظرا للتأثيرات المالية والبيئية للمشروع.
وبالتالي أبلغت الحكومة الإيطالية اللجنة المنظمة لأولمبياد 2026 الشتوي بعدم المضي قدما في المشروع الذي كان مقررا في كورتينا والبحث عن حل آخر.
وقال مالاجو: «نعمل بالفعل على استكشاف كل الحلول الممكنة والبدائل مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية».
وتجدر الإشارة إلى أن مدينة إنسبروك النمساوية تبعد بمسافة 150 كيلومترا عن كورتينا.
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