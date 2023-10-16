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لوب يعزز مركز فريق البحرين إكستريم في رالي المغرب

10/16/2023 7:24:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

منح‭ ‬سيباستيان‭ ‬لوب‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬رايد‭ ‬إكستريم‭ ‬دفعة‭ ‬أخرى‭ ‬للتألق‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬المغرب‭ ‬أمس‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬الصحراوية‭ ‬الطويلة‭ ‬معركة‭ ‬صحراوية‭ ‬ملحمية‭ ‬أخرى‭.‬

وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬ملاحه‭ ‬فابيان‭ ‬لوركين‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬سيارة‭ ‬برودراف‭ ‬هانتر،‭ ‬سجل‭ ‬لوب‭ ‬ثالث‭ ‬أسرع‭ ‬زمن‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة،‭ ‬وصعد‭ ‬مركزين‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬كانت‭ ‬14‭ ‬ثانية‭ ‬فقط‭ ‬تفصل‭ ‬بين‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭.‬

وفاز‭ ‬السويدي‭ ‬ماتياس‭ ‬إيكستروم‭ ‬بسيارة‭ ‬أودي‭ ‬بالمرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬طولها‭ ‬336‭ ‬كيلومتراً،‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬وانتهت‭ ‬في‭ ‬المخيم‭ ‬المؤقت‭ ‬في‭ ‬زاكورة،‭ ‬لكنه‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‭ ‬متقدما‭ ‬ست‭ ‬ثوانٍ‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬سيارة‭ ‬تويوتا‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬العطية،‭ ‬الذي‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬لوب‭ ‬بثماني‭ ‬ثوانٍ‭ ‬فقط‭ ‬اليوم‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬صراع‭ ‬كبير‭ ‬آخر‭ ‬بين‭ ‬نخبة‭ ‬السائقين‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬كان‭ ‬لوب‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬6‭ ‬دقائق‭ ‬و16‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬متصدر‭ ‬الرالي‭ ‬العطية،‭ ‬وكان‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وأدت‭ ‬وتيرة‭ ‬سرعة‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬تسع‭ ‬مرات‭ ‬بسيارة‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬ريد‭ ‬إكستريم‭ ‬برودرايف‭ ‬هانتر‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬السعودي‭ ‬يزيد‭ ‬الراجحي‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬وتجاوز‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينز،‭ ‬الذي‭ ‬عانت‭ ‬سيارته‭ ‬الأودي‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬ميكانيكية‭.‬

وقدم‭ ‬لوب‭ ‬أداءً‭ ‬رائعًا‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابقة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬فقدان‭ ‬عزم‭ ‬السيارة‭ ‬لجزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬العادم‭. ‬وكانت‭ ‬مرحلة‭ ‬اليوم‭ ‬بمثابة‭ ‬اختبار‭ ‬سريع‭ ‬وطويل‭ ‬ومتطلب،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬سوى‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الكثبان‭ ‬الرملية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬التغلب‭ ‬عليها،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬التضاريس‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬اجتيازها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أقسام‭ ‬جديدة‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬مسار‭ ‬الرالي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭.‬

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