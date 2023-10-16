اليوم قرعة بطولة بيلي جين كينغ كاب .. مدربة منتخبنا:لاعباتنا جاهزات للبطولة.. وفرصة لاكتساب الخبرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬ – ‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭: ‬تجرى‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قرعة‭ ‬منافسات‭ ‬تصفيات‭ ‬المجموعة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الثالثة‭ ‬لبطولة‭ ‬بيلي‭ ‬جين‭ ‬كاب‭ ‬للتنس‭ ‬للسيدات،‭ ‬والتي‭ ‬يستضيفها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬اكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

وبحسب‭ ‬نظام‭ ‬القرعة‭ ‬سيتم‭ ‬توزيع‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬مجموعات،‭ ‬حيث‭ ‬ستضم‭ ‬المجموعتان‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬4‭ ‬فرق‭ ‬فيما‭ ‬ستضم‭ ‬المجموعتان‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬3‭ ‬فرق‭. ‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬14‭ ‬منتخبا‭ ‬آسيويا‭ ‬هي‭ ‬البحرين،‭ ‬السعودية،‭ ‬قطر،‭ ‬بوتان،‭ ‬بروناي،‭ ‬إيران،‭ ‬نيبال،‭ ‬لاوس،‭ ‬مكاو،‭ ‬المالديف،‭ ‬طاجيكستان،‭ ‬قيرغيزستان،‭ ‬العراق‭ ‬وفيتنام‭.‬

وستنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الأربعاء،‭ ‬حيث‭ ‬ستلعب‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬واحدة،‭ ‬ويتأهل‭ ‬بطل‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬للمرحلة‭ ‬النهائية،‭ ‬حيث‭ ‬سيلتقي‭ ‬أبطال‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬





صفر‭: ‬فرصة‭ ‬لاكتساب‭ ‬الخبرة

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬واصلت‭ ‬لاعبات‭ ‬البحرين‭ ‬تدريباتهن‭ ‬المكثفة‭ ‬استعدادا‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة،‭ ‬ويضم‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬اللاعبات‭ ‬هاجر‭ ‬زيدان،‭ ‬حنين‭ ‬النجار،‭ ‬سلمى‭ ‬فرج‭ ‬الله‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اللاعبة‭ ‬مريم‭ ‬ياسر‭.‬

ويشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق‭ ‬المدربة‭ ‬صفاء‭ ‬صفر‭ ‬والمدرب‭ ‬أريل‭ ‬بلاديفينو‭.‬

وأكدت‭ ‬مدربة‭ ‬المنتخب‭ ‬صفاء‭ ‬صفر‭ ‬جاهزية‭ ‬الفريق‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬رصيد‭ ‬اللاعبات‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬والتعود‭ ‬على‭ ‬المنافسات‭ ‬الكبيرة،‭ ‬حيث‭ ‬سيواجهن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬الآسيوية‭ ‬الجيدة‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬مدارس‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬مما‭ ‬يعطي‭ ‬لاعبات‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الفرصة‭ ‬للاستفادة‭ ‬واكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬والتطور‭.‬

وأشادت‭ ‬صفر‭ ‬بدعم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والنائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬للرياضة‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وحرص‭ ‬سموهما‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬فتيات‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬ومنحهن‭ ‬الفرصة‭ ‬لتمثيل‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭.‬

كما‭ ‬أشادت‭ ‬بدعم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬برئاسة‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الإمكانيات‭ ‬المناسبة‭ ‬لإعداد‭ ‬اللاعبات‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬ومتابعة‭ ‬الفريق‭ ‬بصورة‭ ‬مستمرة‭.‬





زيدان‭: ‬سنبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا

من‭ ‬جهتها‭ ‬قالت‭ ‬لاعبة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للتنس‭ ‬للسيدات‭ ‬هاجر‭ ‬زيدان‭ ‬أنها‭ ‬وزميلاتها‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬جاهزات‭ ‬لهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬وأنهن‭ ‬سيبذلن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعهن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬

وقالت‭ ‬زيدان‭ ‬أن‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬تتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬جيدة‭ ‬ولديهم‭ ‬إمكانيات‭ ‬عالية،‭ ‬وسيكون‭ ‬التنافس‭ ‬قويا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجموعات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬للمرحلة‭ ‬النهائية‭.‬

وأكدت‭ ‬زيدان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وتمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬هو‭ ‬شرف‭ ‬كبير‭ ‬لأي‭ ‬لاعبة،‭ ‬وستسعى‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬لاعبات‭ ‬المنتخب‭ ‬للظهور‭ ‬بصورة‭ ‬مشرفة‭ ‬للعبة‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وأشادت‭ ‬بجهود‭ ‬مدربة‭ ‬الفريق‭ ‬صفاء‭ ‬صفر‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الإعداد،‭ ‬وساعدت‭ ‬اللاعبات‭ ‬على‭ ‬التطور‭ ‬فنيا‭ ‬وذهنيا،‭ ‬وسيحاولن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬الرسمية‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬