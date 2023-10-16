Tuesday, 17 October 2023 03:55 GMT

اليوم قرعة بطولة بيلي جين كينغ كاب .. مدربة منتخبنا:لاعباتنا جاهزات للبطولة.. وفرصة لاكتساب الخبرة

10/16/2023 7:24:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬ ‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭: ‬تجرى‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قرعة‭ ‬منافسات‭ ‬تصفيات‭ ‬المجموعة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الثالثة‭ ‬لبطولة‭ ‬بيلي‭ ‬جين‭ ‬كاب‭ ‬للتنس‭ ‬للسيدات،‭ ‬والتي‭ ‬يستضيفها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬اكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

وبحسب‭ ‬نظام‭ ‬القرعة‭ ‬سيتم‭ ‬توزيع‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬مجموعات،‭ ‬حيث‭ ‬ستضم‭ ‬المجموعتان‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬4‭ ‬فرق‭ ‬فيما‭ ‬ستضم‭ ‬المجموعتان‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬3‭ ‬فرق‭. ‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬14‭ ‬منتخبا‭ ‬آسيويا‭ ‬هي‭ ‬البحرين،‭ ‬السعودية،‭ ‬قطر،‭ ‬بوتان،‭ ‬بروناي،‭ ‬إيران،‭ ‬نيبال،‭ ‬لاوس،‭ ‬مكاو،‭ ‬المالديف،‭ ‬طاجيكستان،‭ ‬قيرغيزستان،‭ ‬العراق‭ ‬وفيتنام‭.‬

وستنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الأربعاء،‭ ‬حيث‭ ‬ستلعب‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬واحدة،‭ ‬ويتأهل‭ ‬بطل‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬للمرحلة‭ ‬النهائية،‭ ‬حيث‭ ‬سيلتقي‭ ‬أبطال‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬


صفر‭: ‬فرصة‭ ‬لاكتساب‭ ‬الخبرة

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬واصلت‭ ‬لاعبات‭ ‬البحرين‭ ‬تدريباتهن‭ ‬المكثفة‭ ‬استعدادا‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة،‭ ‬ويضم‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬اللاعبات‭ ‬هاجر‭ ‬زيدان،‭ ‬حنين‭ ‬النجار،‭ ‬سلمى‭ ‬فرج‭ ‬الله‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اللاعبة‭ ‬مريم‭ ‬ياسر‭.‬

ويشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق‭ ‬المدربة‭ ‬صفاء‭ ‬صفر‭ ‬والمدرب‭ ‬أريل‭ ‬بلاديفينو‭.‬

وأكدت‭ ‬مدربة‭ ‬المنتخب‭ ‬صفاء‭ ‬صفر‭ ‬جاهزية‭ ‬الفريق‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬رصيد‭ ‬اللاعبات‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬والتعود‭ ‬على‭ ‬المنافسات‭ ‬الكبيرة،‭ ‬حيث‭ ‬سيواجهن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬الآسيوية‭ ‬الجيدة‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬مدارس‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬مما‭ ‬يعطي‭ ‬لاعبات‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الفرصة‭ ‬للاستفادة‭ ‬واكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬والتطور‭.‬

وأشادت‭ ‬صفر‭ ‬بدعم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والنائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬للرياضة‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وحرص‭ ‬سموهما‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬فتيات‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬ومنحهن‭ ‬الفرصة‭ ‬لتمثيل‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭.‬

كما‭ ‬أشادت‭ ‬بدعم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬برئاسة‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الإمكانيات‭ ‬المناسبة‭ ‬لإعداد‭ ‬اللاعبات‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬ومتابعة‭ ‬الفريق‭ ‬بصورة‭ ‬مستمرة‭.‬


زيدان‭: ‬سنبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا

من‭ ‬جهتها‭ ‬قالت‭ ‬لاعبة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للتنس‭ ‬للسيدات‭ ‬هاجر‭ ‬زيدان‭ ‬أنها‭ ‬وزميلاتها‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬جاهزات‭ ‬لهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬وأنهن‭ ‬سيبذلن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعهن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬

وقالت‭ ‬زيدان‭ ‬أن‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬تتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬جيدة‭ ‬ولديهم‭ ‬إمكانيات‭ ‬عالية،‭ ‬وسيكون‭ ‬التنافس‭ ‬قويا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجموعات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬للمرحلة‭ ‬النهائية‭.‬

وأكدت‭ ‬زيدان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وتمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬هو‭ ‬شرف‭ ‬كبير‭ ‬لأي‭ ‬لاعبة،‭ ‬وستسعى‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬لاعبات‭ ‬المنتخب‭ ‬للظهور‭ ‬بصورة‭ ‬مشرفة‭ ‬للعبة‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وأشادت‭ ‬بجهود‭ ‬مدربة‭ ‬الفريق‭ ‬صفاء‭ ‬صفر‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الإعداد،‭ ‬وساعدت‭ ‬اللاعبات‭ ‬على‭ ‬التطور‭ ‬فنيا‭ ‬وذهنيا،‭ ‬وسيحاولن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬الرسمية‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

MENAFN16102023000055011008ID1107251525

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث