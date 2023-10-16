اليوم قرعة بطولة بيلي جين كينغ كاب .. مدربة منتخبنا:لاعباتنا جاهزات للبطولة.. وفرصة لاكتساب الخبرة

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- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
مدينة عيسى – الاتحاد البحريني للتنس: تجرى اليوم الثلاثاء قرعة منافسات تصفيات المجموعة الآسيوية الثالثة لبطولة بيلي جين كاب للتنس للسيدات، والتي يستضيفها الاتحاد البحريني للتنس في الفترة من 16 إلى 23 اكتوبر الجاري.
وبحسب نظام القرعة سيتم توزيع المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 4 مجموعات، حيث ستضم المجموعتان الأولى والثانية 4 فرق فيما ستضم المجموعتان الثالثة والرابعة 3 فرق.
ويشارك في البطولة 14 منتخبا آسيويا هي البحرين، السعودية، قطر، بوتان، بروناي، إيران، نيبال، لاوس، مكاو، المالديف، طاجيكستان، قيرغيزستان، العراق وفيتنام.
وستنطلق منافسات البطولة يوم غد الأربعاء، حيث ستلعب الفرق في كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل بطل كل مجموعة للمرحلة النهائية، حيث سيلتقي أبطال المجموعات في مباراتين من أجل التأهل إلى المجموعة الثانية العام المقبل.
صفر: فرصة لاكتساب الخبرة
من جانب آخر واصلت لاعبات البحرين تدريباتهن المكثفة استعدادا لخوض منافسات البطولة، ويضم منتخب البحرين كلا من اللاعبات هاجر زيدان، حنين النجار، سلمى فرج الله بالإضافة إلى اللاعبة مريم ياسر.
ويشرف على تدريب الفريق المدربة صفاء صفر والمدرب أريل بلاديفينو.
وأكدت مدربة المنتخب صفاء صفر جاهزية الفريق لخوض منافسات البطولة، لافتة إلى أن هذه المشاركة ستسهم في زيادة رصيد اللاعبات من الخبرة والتعود على المنافسات الكبيرة، حيث سيواجهن مجموعة من الفرق الآسيوية الجيدة والتي تمثل مدارس مختلفة في اللعبة، مما يعطي لاعبات المنتخب الوطني الفرصة للاستفادة واكتساب الخبرة والتطور.
وأشادت صفر بدعم رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، للرياضة النسائية في البحرين، وحرص سموهما على مشاركة فتيات البحرين في مختلف الألعاب الرياضية ومنحهن الفرصة لتمثيل المملكة في مختلف البطولات.
كما أشادت بدعم الاتحاد البحريني للتنس برئاسة سعادة الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة، وحرصه على توفير الإمكانيات المناسبة لإعداد اللاعبات للمشاركة في البطولة، ومتابعة الفريق بصورة مستمرة.
زيدان: سنبذل قصارى جهدنا
من جهتها قالت لاعبة المنتخب الوطني للتنس للسيدات هاجر زيدان أنها وزميلاتها في الفريق جاهزات لهذه المشاركة وأنهن سيبذلن كل ما في وسعهن من أجل تحقيق نتائج جيدة في هذه البطولة.
وقالت زيدان أن المنتخبات المشاركة تتمتع بخبرة جيدة ولديهم إمكانيات عالية، وسيكون التنافس قويا في جميع المجموعات من أجل الحصول على بطاقة التأهل للمرحلة النهائية.
وأكدت زيدان على أن المشاركة في البطولة وتمثيل البحرين هو شرف كبير لأي لاعبة، وستسعى مع باقي لاعبات المنتخب للظهور بصورة مشرفة للعبة التنس في البحرين.
وأشادت بجهود مدربة الفريق صفاء صفر التي عملت مع الفريق خلال فترة الإعداد، وساعدت اللاعبات على التطور فنيا وذهنيا، وسيحاولن الاستفادة من ذلك خلال المباريات الرسمية للفريق في البطولة.
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