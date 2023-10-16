((الموروث البحرينية)) تقيم سباق قوارب شراعية خليجي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرفاع – لجنة الموروث: قررت اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي بالتعاون مع نادي العديد الإماراتي للرياضات البحرية إقامة سباق خليجي مشترك للقوارب الشراعية التراثية فئة 22 قدما في مملكة البحرين.
وسيقام السباق الخليجي المشترك بالتزامن مع ختام النسخة السادسة من موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري الذي يحظى برعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم.
ويأتي استحداث سباق القوارب الشراعية ضمن إطار اتفاقية التعاون بين اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي ونادي العديد للرياضات البحرية الذي يتخذ من أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مقرا له.
وقال أحمد الخلفان عضو مجلس إدارة اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي رئيس لجنة الموروث البحري إن استحداث هذا السباق يعد أولى ثمار التعاون مع نادي العديد للرياضات البحرية. وأكد أن هذا التعاون الخليجي يهدف لتحقيق الأهداف والمبادئ المشتركة من أجل تمكين رياضات الموروث البحري بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأضاف الخلفان أن هذا التعاون وتبادل الخبرات يصب في صالح تعزيز ثقافة الموروث البحري في البلدين حيث تشترك دول المنطقة بموروث غني لا سيما وأن البحر كان يعتبر مصدرا رئيسيا للرزق.
وكانت اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي وقعت اتفاقية تعاون مشترك مع نادي العديد للرياضات البحرية الإماراتي الشهر الماضي بهدف تعزيز ثقافة الموروث البحري ونشر التوعية والحفاظ على البيئة البحرية. ويعتبر موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري أحد أبرز المسابقات التي تنظمها اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، حيث يقام بهدف إحياء الموروث البحري الذي تشتهر به البحرين منذ القدم وهو ما جعل منها مركزا إقليميا هاما في صيد اللؤلؤ.
ويختتم الموسم الشهر المقبل بإقامة سباق قوارب التجديف الشعبي على كأس جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
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