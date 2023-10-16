((الموروث البحرينية)) تقيم سباق قوارب شراعية خليجي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرفاع‭ ‬ – ‭ ‬لجنة‭ ‬الموروث‭: ‬قررت‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬العديد‭ ‬الإماراتي‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬إقامة‭ ‬سباق‭ ‬خليجي‭ ‬مشترك‭ ‬للقوارب‭ ‬الشراعية‭ ‬التراثية‭ ‬فئة‭ ‬22‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وسيقام‭ ‬السباق‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬ختام‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬برعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭.‬

ويأتي‭ ‬استحداث‭ ‬سباق‭ ‬القوارب‭ ‬الشراعية‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬اتفاقية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬ونادي‭ ‬العديد‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬أبوظبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬مقرا‭ ‬له‭.‬

وقال‭ ‬أحمد‭ ‬الخلفان‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬إن‭ ‬استحداث‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬يعد‭ ‬أولى‭ ‬ثمار‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬العديد‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬يهدف‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والمبادئ‭ ‬المشتركة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تمكين‭ ‬رياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭. ‬وأضاف‭ ‬الخلفان‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬حيث‭ ‬تشترك‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬بموروث‭ ‬غني‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬وأن‭ ‬البحر‭ ‬كان‭ ‬يعتبر‭ ‬مصدرا‭ ‬رئيسيا‭ ‬للرزق‭.‬

وكانت‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬وقعت‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬العديد‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬ونشر‭ ‬التوعية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية‭. ‬ويعتبر‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي،‭ ‬حيث‭ ‬يقام‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬تشتهر‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬القدم‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬منها‭ ‬مركزا‭ ‬إقليميا‭ ‬هاما‭ ‬في‭ ‬صيد‭ ‬اللؤلؤ‭.‬

ويختتم‭ ‬الموسم‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬بإقامة‭ ‬سباق‭ ‬قوارب‭ ‬التجديف‭ ‬الشعبي‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.‬