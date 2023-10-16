Tuesday, 17 October 2023 03:55 GMT

((الموروث البحرينية)) تقيم سباق قوارب شراعية خليجي

10/16/2023 7:24:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرفاع‭ ‬ ‭ ‬لجنة‭ ‬الموروث‭: ‬قررت‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬العديد‭ ‬الإماراتي‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬إقامة‭ ‬سباق‭ ‬خليجي‭ ‬مشترك‭ ‬للقوارب‭ ‬الشراعية‭ ‬التراثية‭ ‬فئة‭ ‬22‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وسيقام‭ ‬السباق‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬ختام‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬برعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭.‬

ويأتي‭ ‬استحداث‭ ‬سباق‭ ‬القوارب‭ ‬الشراعية‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬اتفاقية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬ونادي‭ ‬العديد‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬أبوظبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬مقرا‭ ‬له‭.‬

وقال‭ ‬أحمد‭ ‬الخلفان‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬إن‭ ‬استحداث‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬يعد‭ ‬أولى‭ ‬ثمار‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬العديد‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬يهدف‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والمبادئ‭ ‬المشتركة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تمكين‭ ‬رياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭. ‬وأضاف‭ ‬الخلفان‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬حيث‭ ‬تشترك‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬بموروث‭ ‬غني‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬وأن‭ ‬البحر‭ ‬كان‭ ‬يعتبر‭ ‬مصدرا‭ ‬رئيسيا‭ ‬للرزق‭.‬

وكانت‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬وقعت‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬العديد‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬ونشر‭ ‬التوعية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية‭. ‬ويعتبر‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي،‭ ‬حيث‭ ‬يقام‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬تشتهر‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬القدم‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬منها‭ ‬مركزا‭ ‬إقليميا‭ ‬هاما‭ ‬في‭ ‬صيد‭ ‬اللؤلؤ‭.‬

ويختتم‭ ‬الموسم‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬بإقامة‭ ‬سباق‭ ‬قوارب‭ ‬التجديف‭ ‬الشعبي‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.‬

MENAFN16102023000055011008ID1107251523

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث