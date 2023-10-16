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ختام منافسات دور الـ16 لبطولة القائد العام لقوة دفاع البحرين لكرة القدم‎

10/16/2023 7:24:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختتمت‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬الـ16‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2023‭-‬2024م‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الثالثة‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023م،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬منافسة‭ ‬شديدة‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬تخل‭ ‬من‭ ‬طابع‭ ‬الندية‭ ‬وجدية‭ ‬التنافس‭ ‬لبلوغ‭ ‬الأدوار‭ ‬القادمة‭.‬

حقق‭ ‬فريق‭ ‬الكتيبة‭ ‬الخاصة‭ ‬فوزاً‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الشرطة‭ ‬العسكرية‭ ‬الملكية‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬القوة‭ ‬الخاصة‭ ‬الملكية‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬هندسة‭ ‬الميدان‭ ‬الملكية‭ ‬بهدف‭ ‬يتيم،‭ ‬بينما‭ ‬تغلب‭ ‬فريق‭ ‬الصيانة‭ ‬الفنية‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الاتصالات‭ ‬الملكية‭ ‬بستة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء،‭ ‬كما‭ ‬انتصر‭ ‬فريق‭ ‬الدروع‭ ‬الملكية‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الملكي‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة،‭ ‬وحقق‭ ‬فريق‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬انتصاره‭ ‬العريض‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬معسكر‭ ‬الرفاع‭ ‬بأحد‭ ‬عشر‭ ‬هدفاً‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء،‭ ‬وفاز‭ ‬فريق‭ ‬سلاح‭ ‬البحرية‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬بستة‭ ‬أهداف‭ ‬نظيفة‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬معسكر‭ ‬الجبل،‭ ‬وانتهى‭ ‬دور‭ ‬16‭ ‬بلقاء‭ ‬جمع‭ ‬فريق‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬مع‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬حقق‭ ‬فيه‭ ‬فريق‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬فوزه‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭.‬

وتبدأ‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬22‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023م‭ ‬بمواجهة‭ ‬تجمع‭ ‬فريقي‭ ‬المدفعية‭ ‬الملكية‭ ‬والصيانة‭ ‬الفنية،‭ ‬فيما‭ ‬ستجمع‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬فريق‭ ‬الكتيبة‭ ‬الخاصة‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬القوة‭ ‬الخاصة‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬مساء‭ ‬نفس‭ ‬اليوم‭.‬

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