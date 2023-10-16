ختام منافسات دور الـ16 لبطولة القائد العام لقوة دفاع البحرين لكرة القدم‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختتمت مباريات الدور الـ16 لبطولة كأس صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لكرة القدم 2023-2024م في نسختها الثالثة والتي أقيمت على ملعب مدينة حمد مساء يوم الأحد 15 أكتوبر 2023م، والتي شهدت منافسة شديدة بين الفرق حيث لم تخل من طابع الندية وجدية التنافس لبلوغ الأدوار القادمة.
حقق فريق الكتيبة الخاصة فوزاً على فريق الشرطة العسكرية الملكية بهدفين نظيفين، فيما حقق فريق القوة الخاصة الملكية فوزه على فريق هندسة الميدان الملكية بهدف يتيم، بينما تغلب فريق الصيانة الفنية على فريق الاتصالات الملكية بستة أهداف مقابل لا شيء، كما انتصر فريق الدروع الملكية على فريق الدفاع الجوي الملكي بثلاثية نظيفة، وحقق فريق الحرس الملكي انتصاره العريض على فريق معسكر الرفاع بأحد عشر هدفاً مقابل لا شيء، وفاز فريق سلاح البحرية الملكي البحريني بستة أهداف نظيفة على فريق معسكر الجبل، وانتهى دور 16 بلقاء جمع فريق سلاح الجو الملكي البحريني مع الخدمات الطبية الملكية حقق فيه فريق سلاح الجو الملكي البحريني فوزه بهدف وحيد.
وتبدأ منافسات دور الثمانية يوم الأحد 22 أكتوبر 2023م بمواجهة تجمع فريقي المدفعية الملكية والصيانة الفنية، فيما ستجمع المباراة الثانية فريق الكتيبة الخاصة مع فريق القوة الخاصة الملكية في مساء نفس اليوم.
MENAFN16102023000055011008ID1107251522
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.