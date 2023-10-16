فريق البحرين للرجبي يفوز ببطولة كأس الأردن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

عاد‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬للرجبي‭ ‬فائزاً‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬بطولة‭ ‬دولية‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬وتغلب‭ ‬البحرين‭ ‬للرجبي‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وأحرز‭ ‬باللقب‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬ضد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأردني‭ ‬بنتيجة‭ ‬34‭-‬7‭.‬

وقبل‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬فازت‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬كردستان‭ ‬بنتيجة‭ ‬47‭-‬7،‭ ‬وعلى‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬الرديف‭ ‬بنتيجة‭ ‬37‭-‬0،‭ ‬لتنهي‭ ‬البطولة‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭.‬

وتعد‭ ‬مشاركة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دولية،‭ ‬بعد‭ ‬قبول‭ ‬البحرين‭ ‬عضواُ‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للرجبي،‭ ‬وهو‭ ‬الهيئة‭ ‬الإدارية‭ ‬الإقليمية‭ ‬لرياضة‭ ‬الرجبي،‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وستكون‭ ‬المشاركة‭ ‬الدولية‭ ‬المقبلة‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للرجبي‭ ‬السباعي‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬يومي‭ ‬3‭ ‬و4‭ ‬نوفمبر‭.‬

وعلق‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرجبي‭ ‬نادر‭ ‬شاهين‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬الرائع‭ ‬للفريق‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬فوزه‭ ‬بالبطولة‭ ‬الدولية‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬رسّخ‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬مكانته‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭. ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬بالفريق‭ ‬الذي‭ ‬قدّم‭ ‬أداءً‭ ‬قوياً‭ ‬أمام‭ ‬الفرق‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬عكس‭ ‬التزامه‭ ‬بالتدريب‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭. ‬ويؤكد‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬وقوة‭ ‬رياضة‭ ‬الرجبي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وأتطلع‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬يفوز‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬للغاية‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬وتفاني‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الرجبي‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

كما‭ ‬علق‭ ‬روري‭ ‬دروموند،‭ ‬مدير‭ ‬الرجبي‭ ‬في‭ ‬الاتحاد،‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬التاريخي‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬جداً‭ ‬بأداء‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬أمام‭ ‬كردستان‭ ‬والأردن‭. ‬العمل‭ ‬الشاق‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬الفريق‭ ‬أتى‭ ‬بثماره‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديهم،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬الكبير‭ ‬للبحرين‭. ‬تتضمن‭ ‬وظيفتي‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بالرجبي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬فريق‭ ‬وطني‭ ‬قوي‭ ‬يؤدي‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬الطرق‭ ‬فعالية‭ ‬لنشر‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الوعي‭. ‬أنا‭ ‬والفريق‭ ‬فخورون‭ ‬جدًا‭ ‬بتمثيل‭ ‬البحرين،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬تلهم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الانتصارات‭ ‬الآخرين‭ ‬لتجربة‭ ‬لعبة‭ ‬الرجبي‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

تأسس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرجبي‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2021‭ ‬بإنشاء‭ ‬الاتحاد‭. ‬وتتيح‭ ‬عضوية‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للمملكة‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية‭ ‬التنافسية‭ ‬والودية‭ ‬ضد‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬الـ‭ ‬35‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭.‬

ويسعى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرجبي‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬وتعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬لعبة‭ ‬الرجبي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الجسدية‭ ‬والنفسية‭ ‬والعقلية‭ ‬للأفراد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنشئة‭ ‬الرياضية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬الصحيحة،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والهيئات‭ ‬الرياضية‭ ‬المختلفة‭ ‬ضمن‭ ‬القواعد‭ ‬واللوائح‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬دولياً‭ ‬ومحلياً‭. ‬كما‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬لتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬التمثيل‭ ‬الرياضي‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬وخارجها‭.‬