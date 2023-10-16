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الخميس.. السوبر البحريني المنتظر

10/16/2023 7:24:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تنتظر‭ ‬جماهير‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وستكون‭ ‬الانطلاقة‭ ‬قوية‭ ‬بإقامة‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬بين‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬بطل‭ ‬الثنائية‭ ‬ووصيفه‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬القادم‭ ‬19‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتحتضن‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬الجماهيرية‭ ‬المثيرة‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً‭.‬

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