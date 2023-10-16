الخميس.. السوبر البحريني المنتظر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تنتظر جماهير السلة البحرينية بفارغ الصبر انطلاق الموسم الرياضي 2023-2024، وستكون الانطلاقة قوية بإقامة نهائي كأس السوبر بين فريق المنامة بطل الثنائية ووصيفه المحرق في يوم الخميس القادم 19 أكتوبر الجاري.
وتحتضن صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى هذه المواجهة الجماهيرية المثيرة التي تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً.
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