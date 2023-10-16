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الجالية المصرية والجماهير البحرينية على موعد مع الإثارةصالة ((خليفة)) تحتضن كأس السوبر بين الأهلي والزمالك

10/16/2023 7:24:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00



أيام‭ ‬قليلة‭ ‬تفصلنا‭ ‬عن‭ ‬استضافة‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وهو‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الأهلي‭ ‬والزمالك‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬عربيا‭ ‬وعالميا،‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي،‭ ‬ولذلك‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬المصرية،‭ ‬وجاءت‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬


حضور‭ ‬شخصيات‭ ‬مصرية

من‭ ‬المتوقع‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الرياضية‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬بعض‭ ‬أعضاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬وكذلك‭ ‬بعض‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬ناديي‭ ‬الأهلي‭ ‬والزمالك،‭ ‬وستخصص‭ ‬لهم‭ ‬مقاعد‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭.‬


وصول‭ ‬الفريقين‭ ‬اليوم‭ ‬وغدا

تصل‭ ‬بعثة‭ ‬نادي‭ ‬الزمالك‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وستقيم‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬هيلتون‭ ‬بالجفير،‭ ‬فيما‭ ‬تصل‭ ‬بعثة‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬غدا‭ ‬الاربعاء‭ ‬وستستقر‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الريجنسي‭ ‬بالمنامة‭. ‬ورتبت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬جدول‭ ‬تدريبات‭ ‬الفريقين‭ ‬على‭ ‬صالتي‭ ‬زين‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬وخليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬بمقدور‭ ‬الزمالك‭ ‬خوض‭ ‬4‭ ‬حصص‭ ‬تدريبية‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬الجمعة،‭ ‬فيما‭ ‬يستطيع‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬يصل‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬خوض‭ ‬3‭ ‬حصص‭ ‬تدريبية‭.‬

الخميس‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‮

وسيعقد‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬بقاعة‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬سيحضره‭ ‬مدرب‭ ‬ولاعب‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬فريق،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬يحضر‭ ‬الفريقان‭ ‬لمشاهدة‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬المنامة‭ ‬والمحرق‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭.‬


مواجهة‭ ‬مصرية‭ ‬إسبانية

على‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭ ‬ستكون‭ ‬المواجهة‭ ‬مثيرة‭ ‬بين‭ ‬نجوم‭ ‬السلة‭ ‬المصرية‭ ‬الذين‭ ‬يتنافسون‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬جديد‭ ‬يهدونه‭ ‬جماهيرهم‭ ‬التي‭ ‬ستحضر‭ ‬لتشجيعهم‭ ‬وكذلك‭ ‬جماهيرهم‭ ‬التي‭ ‬تنتظر‭ ‬الفرحة‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬وهناك‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬محترفي‭ ‬الفريق،‭ ‬لكن‭ ‬المواجهة‭ ‬الفنية‭ ‬الأكبر‭ ‬بين‭ ‬الاسباني‭ ‬اوغستي‭ ‬بوش‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬والمصري‭ ‬أحمد‭ ‬مرعي‭ ‬مدرب‭ ‬الزمالك‭.‬

ويبحث‭ ‬المدربان‭ ‬عن‭ ‬تصحيح‭ ‬مسارهما،‭ ‬الأهلي‭ ‬قادم‭ ‬من‭ ‬اخفاق‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬بعد‭ ‬احتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬وقبلها‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬ايضا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬القارات‭ ‬بسنغافورة‭ ‬وقد‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬مؤخرا‭ ‬بين‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬محمود‭ ‬الخطيب‭ ‬والمدرب‭ ‬نفسه‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬فيه‭ ‬الى‭ ‬اهمية‭ ‬عودة‭ ‬الأهلي‭ ‬الى‭ ‬مستواه‭ ‬المعهود‭.‬

في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬اعتذر‭ ‬الزمالك‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوحة‭ ‬الدولية‭ ‬وحقق‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬وخاض‭ ‬مباراتين‭ ‬تجريبيتين‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬استعدادا‭ ‬لمواجهة‭ ‬السوبر‭.‬


شعبية‭ ‬تتخطى‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية

للأهلي‭ ‬والزمالك‭ ‬شعبية‭ ‬جماهيرية‭ ‬تتخطى‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية،‭ ‬داخل‭ ‬الجمهورية‭ ‬يمتلكان‭ ‬أكبر‭ ‬القواعد‭ ‬الجماهيرية،‭ ‬وهما‭ ‬الناديان‭ ‬الأكثر‭ ‬تنافس‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الألعاب،‭ ‬وفي‭ ‬الخارج‭ ‬للأهلي‭ ‬والزمالك‭ ‬تأييد‭ ‬عربي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬ونتوقع‭ ‬ان‭ ‬نرى‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬حضورا‭ ‬مميزا‭ ‬لأنصار‭ ‬ومشجعي‭ ‬الفريقين‭ ‬من‭ ‬الجالية‭ ‬المصرية‭ ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

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