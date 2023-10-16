الجالية المصرية والجماهير البحرينية على موعد مع الإثارةصالة ((خليفة)) تحتضن كأس السوبر بين الأهلي والزمالك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أيام قليلة تفصلنا عن استضافة الحدث الرياضي المهم في مملكة البحرين وهو نهائي كأس السوبر المصري لكرة السلة الذي يجمع بين فريقي الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري، وذلك على صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى.
وتأتي هذه المبادرة من أجل تعزيز مكانة الرياضة البحرينية عربيا وعالميا، وفتح آفاق التعاون بين البلدين في المجال الرياضي، ولذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الأولمبية البحرينية واللجنة الأولمبية المصرية، وجاءت بناء على توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
حضور شخصيات مصرية
من المتوقع حضور عدد من الشخصيات الرياضية المصرية في مقدمتهم بعض أعضاء الاتحاد المصري لكرة السلة، وكذلك بعض أعضاء مجلس إدارة ناديي الأهلي والزمالك، وستخصص لهم مقاعد في صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى.
وصول الفريقين اليوم وغدا
تصل بعثة نادي الزمالك اليوم الثلاثاء الى مملكة البحرين وستقيم في فندق هيلتون بالجفير، فيما تصل بعثة النادي الأهلي غدا الاربعاء وستستقر في فندق الريجنسي بالمنامة. ورتبت اللجنة المنظمة جدول تدريبات الفريقين على صالتي زين بأم الحصم وخليفة الرياضية بمدينة عيسى، حيث سيكون بمقدور الزمالك خوض 4 حصص تدريبية قبل مواجهة الجمعة، فيما يستطيع الأهلي الذي يصل بعد يوم خوض 3 حصص تدريبية.
الخميس مؤتمر صحفي
وسيعقد في يوم الخميس مؤتمر صحفي بقاعة الاجتماعات والمؤتمرات في صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى سيحضره مدرب ولاعب من كل فريق، ومن المتوقع ان يحضر الفريقان لمشاهدة نهائي كأس السوبر البحريني بين فريقي المنامة والمحرق مساء الخميس.
مواجهة مصرية إسبانية
على أرضية الملعب ستكون المواجهة مثيرة بين نجوم السلة المصرية الذين يتنافسون على لقب جديد يهدونه جماهيرهم التي ستحضر لتشجيعهم وكذلك جماهيرهم التي تنتظر الفرحة في مصر، وهناك مواجهة بين محترفي الفريق، لكن المواجهة الفنية الأكبر بين الاسباني اوغستي بوش مدرب الأهلي والمصري أحمد مرعي مدرب الزمالك.
ويبحث المدربان عن تصحيح مسارهما، الأهلي قادم من اخفاق في البطولة العربية للأندية التي أقيمت مؤخرا في قطر بعد احتلاله المركز الرابع، وقبلها حقق المركز الرابع ايضا في بطولة القارات بسنغافورة وقد عقد اجتماع مؤخرا بين رئيس النادي محمود الخطيب والمدرب نفسه تم التطرق فيه الى اهمية عودة الأهلي الى مستواه المعهود.
في الجانب الآخر اعتذر الزمالك عن المشاركة في البطولة العربية، وشارك في بطولة الدوحة الدولية وحقق المركز الرابع، وخاض مباراتين تجريبيتين في مصر استعدادا لمواجهة السوبر.
شعبية تتخطى الحدود المصرية
للأهلي والزمالك شعبية جماهيرية تتخطى الحدود المصرية، داخل الجمهورية يمتلكان أكبر القواعد الجماهيرية، وهما الناديان الأكثر تنافس في جميع الألعاب، وفي الخارج للأهلي والزمالك تأييد عربي في مختلف الدول العربية، ونتوقع ان نرى في البحرين حضورا مميزا لأنصار ومشجعي الفريقين من الجالية المصرية المقيمة في المملكة.
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