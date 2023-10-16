منتخبنا يختتم معسكره بلقاء الفلبين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

يختتم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬معسكره‭ ‬بلقائه‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلبيني‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬تجمعه‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي،‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬أيضا‭ ‬خوض‭ ‬ودية‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬قيرغزستان،‭ ‬وفاز‭ ‬فيها‭ ‬منتخبنا‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭.‬

وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬قد‭ ‬خاض‭ ‬تدريب‭ ‬البارحة،‭ ‬وشهد‭ ‬تطبيق‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬ستبدأ‭ ‬المواجهة،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬كافة‭ ‬اللاعبين،‭ ‬بينما‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬التدريب‭ ‬المصابون‭ ‬الثلاثة‭ ‬سيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬والحارس‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬واللاعب‭ ‬حسين‭ ‬العكري‭.‬

وكان‭ ‬المدرب‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬أنطونيو‭ ‬بيتزي‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬القائمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بهذا‭ ‬التجمع،‭ ‬وشهدت‭ ‬تواجد‭ ‬34‭ ‬لاعبا‭ ‬هم‭: ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬عمر‭ ‬سالم،‭ ‬أمين‭ ‬بنعدي،‭ ‬حمزة‭ ‬الجبن،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬مبارك‭ ‬محمد،‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي،‭ ‬حمد‭ ‬الدوسري،‭ ‬سالم‭ ‬حسين،‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬عبدالله‭ ‬الحشاش،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوالي،‭ ‬جاسم‭ ‬خليف،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف،‭ ‬حسين‭ ‬العكري،‭ ‬هزاع‭ ‬علي،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالقيوم،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬سعيد،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬خالد،‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر،‭ ‬أحمد‭ ‬بوغمار،‭ ‬محمد‭ ‬عادل،‭ ‬محمد‭ ‬الحردان،‭ ‬سيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬علي‭ ‬مدن،‭ ‬موسيس‭ ‬اتيدي‭.‬