منتخبنا يختتم معسكره بلقاء الفلبين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم معسكره بلقائه أمام نظيره المنتخب الفلبيني اليوم الثلاثاء عند الساعة السابعة على ملعب المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد بنادي المحرق، في ختام تجمعه في شهر أكتوبر الحالي، والذي شهد أيضا خوض ودية أمام منتخب قيرغزستان، وفاز فيها منتخبنا بهدفين دون مقابل.
وكان منتخبنا قد خاض تدريب البارحة، وشهد تطبيق الجوانب الفنية في التشكيلة الأساسية التي ستبدأ المواجهة، وبمشاركة كافة اللاعبين، بينما غاب عن التدريب المصابون الثلاثة سيد ضياء سعيد، والحارس سيد محمد جعفر، واللاعب حسين العكري.
وكان المدرب المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم قد أعلن القائمة الخاصة بهذا التجمع، وشهدت تواجد 34 لاعبا هم: سيد محمد جعفر، عمر سالم، أمين بنعدي، حمزة الجبن، وليد الحيام، عبدالله الخلاصي، مبارك محمد، أحمد الشروقي، حمد الدوسري، سالم حسين، إبراهيم لطف الله، عبدالله الحشاش، محمد عبدالوهاب، إبراهيم الوالي، جاسم خليف، إبراهيم الختال، عبدالله يوسف، حسين العكري، هزاع علي، محمد عبدالقيوم، جاسم الشيخ، كميل الأسود، علي حسن سعيد، عبدالعزيز خالد، سيد مهدي باقر، أحمد بوغمار، محمد عادل، محمد الحردان، سيد ضياء سعيد، مهدي حميدان، حسين عبدالكريم، محمد مرهون، علي مدن، موسيس اتيدي.
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