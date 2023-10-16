وديتان صينيتان لميسي مع إنتر ميامي الشهر المقبل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميامي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يخوض‭ ‬فريق‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأميركي‭ ‬الذي‭ ‬تعاقد‭ ‬مع‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي،‭ ‬مبارتين‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتغذية‭ ‬خزينته‭ ‬بعد‭ ‬ضم‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭.‬

أخفق‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الذي‭ ‬يشترك‭ ‬في‭ ‬ملكيته‭ ‬النجم‭ ‬الإنكليزي‭ ‬السابق‭ ‬ديفيد‭ ‬بيكهام،‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الاقصائية‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الأميركي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وسينهي‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المنتظم‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬الجاري‭ ‬ضد‭ ‬تشارلوت‭.‬

وسيكون‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬سانحاً‭ ‬لخوض‭ ‬مباريات‭ ‬غير‭ ‬مرتقبة،‭ ‬فيما‭ ‬يسعى‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ميسي‭ (‬36‭ ‬عاماً‭) ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬لياقة‭ ‬بدنية‭ ‬جيدة‭ ‬قبل‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭.‬

وسيلاقي‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬فريقي‭ ‬تشينغداو‭ ‬هاينيو‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬نوفمبر‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬تشنغدو‭ ‬رونغتشنغ‭ ‬بعدها‭ ‬بثلاثة‭ ‬أيام‭.‬

قال‭ ‬المسؤول‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬إنتر‭ ‬خافيير‭ ‬أسنسي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لمواصلة‭ ‬توسيع‭ ‬النطاق‭ ‬العالمي‭ ‬لنادينا،‭ ‬وجلب‭ ‬فريقنا‭ ‬للعب‭ ‬أمام‭ ‬مشجعين‭ ‬رائعين‭ ‬حول‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬قدوم‭ ‬ميسي‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬اثر‭ ‬انتهاء‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬متابعي‭ ‬إنتر‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬فيما‭ ‬أحرز‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ألقابه‭ ‬في‭ ‬كاس‭ ‬الرابطتين‭ ‬الأميركية‭ ‬والمكسيكية‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭.‬

لكن‭ ‬مع‭ ‬ازدحام‭ ‬جدول‭ ‬المباريات‭ ‬وابتعاد‭ ‬ميسي‭ ‬لفترة‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة،‭ ‬اخفق‭ ‬الفريق‭ ‬بالتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الاقصائية‭.‬



