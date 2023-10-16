بوكا جونيورز يتأهل للمربع الذهبي بكأس الأرجنتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
بوينس - (د ب أ): صعد فريق بوكا جونيورز إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس الأرجنتين لكرة لقدم بعدما تغلب على تاليريس كوردوبا 4/1 بضربات الجزاء الترجيحية بعد نهاية المباراة بالتعادل 1/1 مساء الأحد (صباح أمس الاثنين بتوقيت جرينتش) في ختام منافسات دور الثمانية.
وتقدم تاليريس كوردوبا بهدف سجله جاستون أميريكو بينافيديز في الدقيقة 22 ثم تعادل بوكا جونيورز بهدف أحرزه ادينسون كافاني من ضربة جزاء في الدقيقة 58.
وظل التعادل قائما حتى نهاية المباراة ليحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية. وسجل لبوكا جونيورز داريو بينيديتو وخورخي فيجال وإدينسون كافاني وفالنتين باركو.
وعلى الجانب الآخر، سجل دييجو نيكولاس باريرا لتاليريس كوردوبا بينما أهدر ناهول بوستاس وجاستون بينافيديز.
ويلتقي بوكا جونيورز في الدور قبل النهائي إستوديانتس لابلاتا بينما تجمع المباراة الأخرى بين ديفينسا خوستيكا وسان لورينزو.
MENAFN16102023000055011008ID1107251515
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.