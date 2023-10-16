بوكا جونيورز يتأهل للمربع الذهبي بكأس الأرجنتين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بوينس‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬صعد‭ ‬فريق‭ ‬بوكا‭ ‬جونيورز‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأرجنتين‭ ‬لكرة‭ ‬لقدم‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬تاليريس‭ ‬كوردوبا‭ ‬4‭/‬1‭ ‬بضربات‭ ‬الجزاء‭ ‬الترجيحية‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬بالتعادل‭ ‬1‭/‬1‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ (‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬في‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭.‬

وتقدم‭ ‬تاليريس‭ ‬كوردوبا‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬جاستون‭ ‬أميريكو‭ ‬بينافيديز‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬22‭ ‬ثم‭ ‬تعادل‭ ‬بوكا‭ ‬جونيورز‭ ‬بهدف‭ ‬أحرزه‭ ‬ادينسون‭ ‬كافاني‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬58‭.‬

وظل‭ ‬التعادل‭ ‬قائما‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬ليحتكم‭ ‬الفريقان‭ ‬إلى‭ ‬ضربات‭ ‬الجزاء‭ ‬الترجيحية‭. ‬وسجل‭ ‬لبوكا‭ ‬جونيورز‭ ‬داريو‭ ‬بينيديتو‭ ‬وخورخي‭ ‬فيجال‭ ‬وإدينسون‭ ‬كافاني‭ ‬وفالنتين‭ ‬باركو‭.‬

وعلى‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬سجل‭ ‬دييجو‭ ‬نيكولاس‭ ‬باريرا‭ ‬لتاليريس‭ ‬كوردوبا‭ ‬بينما‭ ‬أهدر‭ ‬ناهول‭ ‬بوستاس‭ ‬وجاستون‭ ‬بينافيديز‭.‬

ويلتقي‭ ‬بوكا‭ ‬جونيورز‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬إستوديانتس‭ ‬لابلاتا‭ ‬بينما‭ ‬تجمع‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬بين‭ ‬ديفينسا‭ ‬خوستيكا‭ ‬وسان‭ ‬لورينزو‭.‬