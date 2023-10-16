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الأرجنتين لفوز رابع توالياً والبرازيل للتعويض

10/16/2023 7:24:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ليما‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تتطلّع‭ ‬الأرجنتين‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬عروضها‭ ‬النارية‭ ‬منذ‭ ‬تتويجها‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬وتحقيق‭ ‬فوزها‭ ‬الرابع‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬عندما‭ ‬تحلّ‭ ‬ضيفة‭ ‬على‭ ‬بيرو‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬الأربعاء،‭ ‬فيما‭ ‬تسعى‭ ‬البرازيل‭ ‬إلى‭ ‬تعويض‭ ‬فقدان‭ ‬أولى‭ ‬نقاطها‭ ‬عندما‭ ‬تزور‭ ‬الأوروغواي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مرتقبة‭.‬

ويدخل‭ ‬الأرجنتينيون‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬بعدما‭ ‬انتزعوا‭ ‬فوزهم‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الباراغواي‭ ‬1‭-‬0‭ ‬لينفردوا‭ ‬بصدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬بتسع‭ ‬نقاط،‭ ‬مستفيدين‭ ‬من‭ ‬تعثر‭ ‬البرازيل‭ ‬أمام‭ ‬ضيفتها‭ ‬فنزويلا‭ ‬1‭-‬1‭.‬

ويأمل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬ليونيل‭ ‬سكالوني‭ ‬متابعة‭ ‬الفترة‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬الفريق‭ ‬منذ‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬حيث‭ ‬حققوا‭ ‬7‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬4‭ ‬في‭ ‬لقاءات‭ ‬ودية‭ ‬أمام‭ ‬خصوم‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬المتوسط‭ ‬ثمّ‭ ‬الانتصارات‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الحالية‭. ‬

وأحرز‭ ‬‮«‬ألبي‭ ‬سيليستي‮»‬‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬والأولى‭ ‬منذ‭ ‬1986،‭ ‬بتفوقه‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭.‬

وهذه‭ ‬السلسلة‭ ‬لم‭ ‬يعكر‭ ‬صفوها‭ ‬غياب‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬عن‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬الباراغواي،‭ ‬حيث‭ ‬دخل‭ ‬‮«‬البرغوث‮»‬‭ ‬من‭ ‬دكة‭ ‬البدلاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬53،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬المدافع‭ ‬المخضرم‭ ‬نيكولاس‭ ‬أوتامندي‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثالثة‭ ‬بتسديدة‭ ‬أكروباتية‭ ‬‮«‬على‭ ‬الطاير‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬مشاركة‭ ‬ميسي‭ ‬من‭ ‬عدمها‭ ‬أمام‭ ‬بيرو،‭ ‬قال‭ ‬سكالوني‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬‮«‬سنتحدّث‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭. ‬يملك‭ ‬حصتين‭ ‬تدريبيتين‭ ‬أخريين‭ ‬لمواصلة‭ ‬جمع‭ ‬الدقائق‭ ‬وسنرى‭. ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المستبعد‭ ‬أن‭ ‬يلعب،‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أنه‭ ‬سيلعب‮»‬‭.‬

وتُعدّ‭ ‬الأرجنتين‭ ‬مرشحة‭ ‬فوق‭ ‬العادة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬بمواجهة‭ ‬البيرو‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬بداية‭ ‬ضعيفة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬مكتفية‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬تسع‭ ‬ممكنة،‭ ‬فتعادلت‭ ‬أمام‭ ‬الباراغواي‭ ‬في‭ ‬الافتتاح‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭ ‬ثمّ‭ ‬سقطت‭ ‬أمام‭ ‬البرازيل‭ ‬0‭-‬1‭ ‬وتشيلي‭ ‬0‭-‬2‭.‬


البرازيل‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬التعويض

وتتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬إلى‭ ‬منازلة‭ ‬قوية‭ ‬ومرتقبة‭ ‬بين‭ ‬البرازيل،‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات،‭ ‬ومضيفتها‭ ‬وغريمتها‭ ‬الأوروغواي‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬مرتين‭.‬

وكانت‭ ‬فنزويلا‭ ‬صعقت‭ ‬مضيفتها‭ ‬البرازيل‭ ‬بهدف‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬85‭ ‬عبر‭ ‬إدوارد‭ ‬بيلو،‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬هدف‭ ‬التقدم‭ ‬من‭ ‬غابريال‭ ‬ماغاليش‭ ‬بعد‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬نفذها‭ ‬نيمار‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬البرازيل‭ ‬المؤقت‭ ‬فرناندو‭ ‬دينيز‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬لعب‭ ‬بشكل‭ ‬سيئ،‭ ‬لقد‭ ‬صنعنا‭ ‬فرصاً‭ ‬لتسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث،‭ ‬لكننا‭ ‬لم‭ ‬ننجح‭. ‬وتخلينا‭ ‬عن‭ ‬الهجمات‭ ‬المرتدة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتخلى‭ ‬عنها‮»‬‭.‬

ولطالما‭ ‬اتسمت‭ ‬مواجهات‭ ‬البرازيل‭ ‬والأوروغواي‭ ‬بالحدة،‭ ‬حيث‭ ‬تنافس‭ ‬البلدان‭ ‬بشراسة‭ ‬خلال‭ ‬منتصف‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬وتحديدا‭ ‬عندما‭ ‬حرمت‭ ‬الأوروغواي‭ ‬البرازيل‭ ‬من‭ ‬لقبها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬1950‭ ‬بفوزها‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الحاسمة‭ ‬2‭-‬1‭. ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الأوروغواي،‭ ‬رابعة‭ ‬مونديال‭ ‬2010‭ ‬والعائدة‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬مخيبّة‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬بعد‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬تراجع‭ ‬مستواها‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يشكّل‭ ‬فرصة‭ ‬للبرازيل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تثبيت‭ ‬تفوقها‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭.‬

إذ‭ ‬فاز‭ ‬‮«‬سيليساو‮»‬‭ ‬38‭ ‬مرة‭ ‬مقابل‭ ‬20‭ ‬للاوروغواي،‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬78‭ ‬مواجهة‭.‬

وفيما‭ ‬تحتل‭ ‬البرازيل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بسبع‭ ‬نقاط،‭ ‬حققت‭ ‬الأوروغواي‭ ‬بداية‭ ‬متوسطة،‭ ‬حيث‭ ‬تحتل‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بأربع‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬على‭ ‬تشيلي‭ ‬3‭-‬1‭ ‬وتعادل‭ ‬أمام‭ ‬كولومبيا‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بعدما‭ ‬أنقذها‭ ‬مهاجم‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬داروين‭ ‬نونييس‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬بهدف‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬البدل‭ ‬عن‭ ‬ضائع‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬تلقت‭ ‬خسارة‭ ‬أمام‭ ‬الإكوادور‭ ‬1-2‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭.‬

وتحوم‭ ‬الشكوك‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الانكليزي‭ ‬كازيميرو‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬البرازيل،‭ ‬بعد‭ ‬تعرّضه‭ ‬لكدمة‭ ‬على‭ ‬الكاحل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الاخيرة‭.‬

‭- ‬مواجهة‭ ‬قوية‭-‬كذلك،‭ ‬ستكون‭ ‬مواجهة‭ ‬كولومبيا‭ ‬ومضيفتها‭ ‬الإكوادور‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية‭ ‬حيث‭ ‬يتنافسان‭ ‬على‭ ‬تثبيت‭ ‬موقعهما‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الأمامية‭.‬

إذ‭ ‬تحتل‭ ‬الإكوادور‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بست‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وخسارة،‭ ‬في‭ ‬سعيها‭ ‬للتأهل‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليًا‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬والخامسة‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭.‬

فيما‭ ‬تطمح‭ ‬كولومبيا‭ ‬إلى‭ ‬الدفع‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬طموحها‭ ‬للعودة‭ ‬الى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬غيابها‭ ‬عن‭ ‬نسخة‭ ‬2022،‭ ‬علما‭ ‬أنها‭ ‬تأهلت‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬سابقا‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭.‬

وتحتل‭ ‬كولومبيا‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بخمس‭ ‬نقاط‭ ‬وهي‭ ‬لم‭ ‬تخسر‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الحالية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الأرجنتين‭ ‬والبرازيل‭.‬

وفي‭ ‬مواجهات‭ ‬الأربعاء‭ ‬الأخرى،‭ ‬تستضيف‭ ‬فنزويلا‭ ‬تشيلي‭ ‬فيما‭ ‬تلعب‭ ‬بوليفيا‭ ‬مع‭ ‬الباراغواي‭.‬

يتأهل‭ ‬أول‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬ويخوض‭ ‬السابع‭ ‬ملحقاً‭ ‬قارياً‭.‬

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