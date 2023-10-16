ناتشو يلعب ضد برشلونة بعد تخفيض العقوبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬خُفِضَت‭ ‬عقوبة‭ ‬إيقاف‭ ‬مدافع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬ناتشو‭ ‬فرنانديس‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬الى‭ ‬اثنتين،‭ ‬ما‭ ‬سيسمح‭ ‬له‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬موقعة‭ ‬‮«‬كلاسيكو‮»‬‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ضد‭ ‬الغريم‭ ‬التقليدي‭ ‬برشلونة‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭.‬

وقرّرت‭ ‬لجنة‭ ‬الاستئناف‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تخفيض‭ ‬العقوبة‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬على‭ ‬ناتشو‭ ‬بعد‭ ‬طرده‭ ‬أمام‭ ‬جيرونا‭ ‬بسبب‭ ‬خطأ‭ ‬قاس‭ ‬على‭ ‬الجناح‭ ‬بورتو‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬ريال‭ ‬3‭-‬0‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭.‬

وطُرِدَ‭ ‬ناتشو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬تدخل‭ ‬عنيف‭ ‬على‭ ‬بورتو‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الكاحل‭ ‬وقد‭ ‬خرج‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬حمالة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينقل‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‭.‬

وقدّم‭ ‬ناتشو‭ ‬اعتذاره‭ ‬الى‭ ‬بورتو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نشر‭ ‬بيان‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬انستغرام‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭: ‬‮«‬أود‭ ‬التقدم‭ ‬باعتذاري‭ ‬الى‭ ‬بورتو‭ ‬لهذه‭ ‬الحركة‭ ‬غير‭ ‬المقصودة‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭. ‬اليوم‭ (‬في‭ ‬تلك‭ ‬المباراة‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬مسيرتي،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬نيتي‭ ‬إلحاق‭ ‬الاصابة‭ ‬بأحد‭. ‬آمل‭ ‬ان‭ ‬تتعافى‭ ‬جيداً‭ ‬وبسرعة‮»‬‭.‬

وغاب‭ ‬ناتشو‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬أوساسونا‭ ‬4‭-‬0‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬رحلته‭ ‬الى‭ ‬الأندلس‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬لمواجهة‭ ‬إشبيلية‭.‬

ويواجه‭ ‬ريال‭ ‬مشكلة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ابتعاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬إيدر‭ ‬ميليتاو‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬ناتشو‭ ‬والألماني‭ ‬أنتونيو‭ ‬روديغر‭ ‬والنمساوي‭ ‬دافيد‭ ‬ألابا‭ ‬الوحيدين‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬شغل‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬ناتشو‭ ‬للإيقاف‭ ‬وألابا‭ ‬للإصابة‭ ‬تألق‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الفرنسي‭ ‬أوريليان‭ ‬تشواميني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أوساسونا‭.‬