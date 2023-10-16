ناتشو يلعب ضد برشلونة بعد تخفيض العقوبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برشلونة - (أ ف ب): خُفِضَت عقوبة إيقاف مدافع ريال مدريد ناتشو فرنانديس من ثلاث مباريات الى اثنتين، ما سيسمح له بالمشاركة في موقعة «كلاسيكو» الدوري الإسباني لكرة القدم ضد الغريم التقليدي برشلونة المقررة في 28 أكتوبر الحالي.
وقرّرت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني لكرة القدم تخفيض العقوبة التي فرضت على ناتشو بعد طرده أمام جيرونا بسبب خطأ قاس على الجناح بورتو خلال المباراة التي فاز بها ريال 3-0 في 30 سبتمبر.
وطُرِدَ ناتشو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من المباراة بعد تدخل عنيف على بورتو على مستوى الكاحل وقد خرج الأخير على حمالة قبل أن ينقل الى المستشفى.
وقدّم ناتشو اعتذاره الى بورتو من خلال نشر بيان له على انستغرام جاء فيه: «أود التقدم باعتذاري الى بورتو لهذه الحركة غير المقصودة خلال المباراة. اليوم (في تلك المباراة)، كما على مدى مسيرتي، لم يكن في نيتي إلحاق الاصابة بأحد. آمل ان تتعافى جيداً وبسرعة».
وغاب ناتشو عن فوز فريقه على أوساسونا 4-0 في السابع من الشهر الحالي، ولن يكون مع النادي الملكي في رحلته الى الأندلس يوم السبت لمواجهة إشبيلية.
ويواجه ريال مشكلة هذا الموسم في مركز قلب الدفاع في ظل ابتعاد البرازيلي إيدر ميليتاو عن الملاعب فترة طويلة، ما يجعل ناتشو والألماني أنتونيو روديغر والنمساوي دافيد ألابا الوحيدين القادرين على شغل هذا المركز.
وفي ظل غياب ناتشو للإيقاف وألابا للإصابة تألق لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني في هذا المركز خلال الفوز على أوساسونا.
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