لافوينتي: إسبانيا تتقدم بشكل استثنائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

قال‭ ‬لويس‭ ‬دي‭ ‬لافوينتي‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا،‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬1‭ - ‬صفر‭ ‬على‭ ‬النرويج‭ ‬وضمانه‭ ‬التأهل‭ ‬لنهائيات‭ ‬بطولة‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الأحد،‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬حقق‭ ‬تقدماً‭ ‬‮«‬استثنائياً‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭.‬

ووفق‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬16‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬خدمات‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي،‭ ‬خسر‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬2‭ - ‬صفر‭ ‬أمام‭ ‬اسكتلندا‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬ليطرح‭ ‬البعض‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬دي‭ ‬لافوينتي‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭.‬

لكن‭ ‬إسبانيا‭ (‬لاروخا‭) ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬فازت‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الأوروبية‭ ‬وأحرزت‭ ‬16‭ ‬هدفاً‭ ‬بينما‭ ‬حافظت‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكها‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭. ‬كما‭ ‬فازت‭ ‬أيضاً‭ ‬بدوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬دي‭ ‬لافوينتي‭ ‬للصحفيين‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬لأنني‭ ‬أرى‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬حقق‭ ‬تقدماً‭ ‬استثنائياً‭. ‬وهناك‭ ‬شعور‭ ‬بالتلاحم‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬والتماسك،‭ ‬فريق‭ ‬للمستقبل‭ ‬وهذا‭ ‬يسبب‭ ‬لنا‭ ‬أقصى‭ ‬سعادة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬عملية‭ ‬التعلم‭ ‬مستمرة‭ ‬بانتظام‭. ‬يتعلم‭ ‬المرء‭ ‬من‭ ‬المواقف‭ ‬غير‭ ‬الجيدة‭ ‬ومن‭ ‬تلك‭ ‬الجيدة‭ ‬أيضاً‭. ‬لكننا‭ ‬كنا‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬بأننا‭ ‬لم‭ ‬نخرج‭ ‬كثيراً‭ ‬جداً‭ ‬عن‭ ‬النص‭. ‬وأعني‭ ‬بذلك‭ ‬أننا‭ ‬حققنا‭ ‬التغيير‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مطلوباً‭ ‬والذي‭ ‬كنا‭ ‬نعرفه‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المدافع‭ ‬داني‭ ‬كاربخال‭ ‬إن‭ ‬التأهل‭ ‬لبطولة‭ ‬أوروبا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬‮«‬سهلاً‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬كاربخال‭: ‬‮«‬وخاصة‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬بعد‭ ‬الهزيمة‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭ ‬لأننا‭ ‬أيضاً‭ ‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬مدرب‭ ‬جديد،‭ ‬وفجأة‭ ‬بدأت‭ ‬الشكوك‭ ‬الخارجية‭ ‬تحيط‭ ‬بنا،‭ ‬لكننا‭ ‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬توازننا‭ ‬والتقدم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬



