دورتموند يعيد لاعبيه بطائرة خاصة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

شفيلادلفيا‭ (‬أمريكا‭)- (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬رحب‭ ‬مهاجم‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬نيكلاس‭ ‬فولكروج‭ ‬بقرار‭ ‬نادي‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إعادة‭ ‬لاعبيه‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭.‬

ويشعر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مدربي‭ ‬فرق‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬بحالة‭ ‬من‭ ‬الغضب‭ ‬إزاء‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬التي‭ ‬يخوضها‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني،‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مديره‭ ‬الفني‭ ‬الجديد‭ ‬جوليان‭ ‬ناجلسمان،‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬المكسيكي‭ ‬في‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭.‬

ويلتقي‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬مع‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬لدى‭ ‬استئناف‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬لاعبي‭ ‬دورتموند‭ ‬سيكون‭ ‬أمامهم‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬للعودة‭.‬

وقرر‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬ترتيب‭ ‬رحلة‭ ‬جوية‭ ‬بطائرة‭ ‬خاصة‭ ‬لعودة‭ ‬لاعبيه،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أثنى‭ ‬عليه‭ ‬المهاجم‭ ‬فولكروج‭ ‬الذي‭ ‬سيعود‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬مع‭ ‬زملائه‭ ‬ماتس‭ ‬هوملز‭ ‬ونيكلاس‭ ‬زوله‭ ‬وجوليان‭ ‬براندت‭.‬

وقال‭ ‬فولكروج‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬أمر‭ ‬رائع‭ ‬أن‭ ‬يفعل‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬هذا‭. ‬فالجميع‭ ‬يعرف‭ ‬أننا،‭ ‬اللاعبين‭ ‬الدوليين‭ ‬الأربعة،‭ ‬نلعب‭ ‬دورا‭ ‬محددا‭ ‬بفريق‭ ‬دورتموند،‭ ‬ونؤديه‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬اللاعبون‭ ‬الأربعة‭ ‬إلى‭ ‬دورتموند‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بينما‭ ‬يصل‭ ‬باقي‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬إلى‭ ‬فرانكفورت‭ ‬صباح‭ ‬الخميس‭.‬

وقال‭ ‬فولكروج‭: ‬‮«‬المدرب‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬عودتنا‭ ‬بأسرع‭ ‬شكل‭ ‬ممكن‭ ‬كي‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬في‭ ‬منازلنا‭ ‬ليلتين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتظر‭ ‬منا‭ ‬تقديم‭ ‬أحد‭ ‬العروض‭ ‬القوية‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬مجددا‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يبد‭ ‬فولكروج‭ (‬30‭ ‬عاما‭) ‬قلقا‭ ‬إزاء‭ ‬الإجهاد‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬لعبت‭ ‬كثيرا‭ ‬مع‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬وشاركت‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المباريات‭. ‬وحقيقة،‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تواجه‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬مباراتين‭ ‬خلال‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬القصيرة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬سيتوافر‭ ‬الوقت‭ ‬الكافي‭ ‬للتعافي‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ (‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭).‬



