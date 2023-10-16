لام يثني على المنتخب الألماني بعد الفوز على أمريكا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
فرانكفورت (ألمانيا) – (د ب أ): أثنى فيليب لام، مدير بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) المقررة في ألمانيا، على المنتخب الألماني بعد الفوز الذي حققه على نظيره الأمريكي 3/ 1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين السبت.
وحقق المنتخب الألماني، الذي يشهد مرحلة إعادة بناء استعدادا للبطولة الأوروبية على أرضه، الفوز في أول مباراة له تحت قيادة المدير الفني الجديد جوليان ناجلسمان، المدرب السابق لبايرن ميونخ، الذي تولى تدريب المنتخب بعد إقالة هانزي فليك.
وقال فيليب لام الذي كان قائدا للمنتخب الألماني المتوج بلقب كأس العالم 2014، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين: «لقد رأينا مجددا فريقا، قدم كرة قدم حماسية».
وأضاف: «لقد رأيتم كيف يمكن عودة الحماس من جديد سريعا. إذا حققت الفوز، تصبح كل الأمور أفضل. ولكن في البداية وقبل كل شيء، يجب على كل مواطن أن يكون مرتبطا بالفريق. الآن يجب أن يظهر الجوهر والوجه المناسب لتقديم بطولة أوروبية ناجحة».
وضمن المنتخب الألماني المشاركة في نهائيات يورو 2024 باعتباره ممثل الدولة المستضيفة، وقد تأهل إلى النهائيات منتخبات أخرى هي منتخبات إسبانيا واسكتلندا والبرتغال وتركيا وبلجيكا وفرنسا ويمكن أن يلحق بهم المزيد من المنتخبات خلال هذا الأسبوع.
وطرحت تذاكر يورو 2024، التي تنطلق منافساتها في ميونخ في 14 يونيو المقبل، للبيع مؤخرا وينتظر أن يتزايد الحماس إزاء البطولة مع إجراء قرعة دور المجموعات في هامبورج في الثاني من ديسمبر المقبل.
وقال فيليب لام 39 عاما: «نحن سعداء للغاية بحجم الطلب على التذاكر. أعتقد أن الطلب سيتزايد بعد القرعة، حيث سيكون معروفا حينها أطراف المباريات وأماكن إقامتها».
وأضاف: «الطلب مرتفع للغاية بالفعل، خاصة على تذاكر المباراة الافتتاحية، لأن المنتخب الألماني سيخوضها».
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