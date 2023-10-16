لام يثني على المنتخب الألماني بعد الفوز على أمريكا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

فرانكفورت‭ (‬ألمانيا‭) ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أثنى‭ ‬فيليب‭ ‬لام،‭ ‬مدير‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يورو‭ ‬2024‭) ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الأمريكي‭ ‬3‭/ ‬1‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬الفريقين‭ ‬السبت‭.‬

وحقق‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني،‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬مرحلة‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬استعدادا‭ ‬للبطولة‭ ‬الأوروبية‭ ‬على‭ ‬أرضه،‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬الجديد‭ ‬جوليان‭ ‬ناجلسمان،‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لبايرن‭ ‬ميونخ،‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭.‬

وقال‭ ‬فيليب‭ ‬لام‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قائدا‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2014،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقد‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬رأينا‭ ‬مجددا‭ ‬فريقا،‭ ‬قدم‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬حماسية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬رأيتم‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬عودة‭ ‬الحماس‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬سريعا‭. ‬إذا‭ ‬حققت‭ ‬الفوز،‭ ‬تصبح‭ ‬كل‭ ‬الأمور‭ ‬أفضل‭. ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬وقبل‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مرتبطا‭ ‬بالفريق‭. ‬الآن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬الجوهر‭ ‬والوجه‭ ‬المناسب‭ ‬لتقديم‭ ‬بطولة‭ ‬أوروبية‭ ‬ناجحة‮»‬‭.‬

وضمن‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬يورو‭ ‬2024‭ ‬باعتباره‭ ‬ممثل‭ ‬الدولة‭ ‬المستضيفة،‭ ‬وقد‭ ‬تأهل‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬منتخبات‭ ‬أخرى‭ ‬هي‭ ‬منتخبات‭ ‬إسبانيا‭ ‬واسكتلندا‭ ‬والبرتغال‭ ‬وتركيا‭ ‬وبلجيكا‭ ‬وفرنسا‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يلحق‭ ‬بهم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المنتخبات‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

وطرحت‭ ‬تذاكر‭ ‬يورو‭ ‬2024،‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬منافساتها‭ ‬في‭ ‬ميونخ‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل،‭ ‬للبيع‭ ‬مؤخرا‭ ‬وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يتزايد‭ ‬الحماس‭ ‬إزاء‭ ‬البطولة‭ ‬مع‭ ‬إجراء‭ ‬قرعة‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬هامبورج‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬فيليب‭ ‬لام‭ ‬39‭ ‬عاما‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬بحجم‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬التذاكر‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الطلب‭ ‬سيتزايد‭ ‬بعد‭ ‬القرعة،‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬معروفا‭ ‬حينها‭ ‬أطراف‭ ‬المباريات‭ ‬وأماكن‭ ‬إقامتها‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬الطلب‭ ‬مرتفع‭ ‬للغاية‭ ‬بالفعل،‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬تذاكر‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬لأن‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬سيخوضها‮»‬‭. ‬