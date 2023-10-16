زفيريف يودع بطولة اليابان من الدور الأول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
طوكيو - (د ب أ): ودع الألماني ألكسندر زفيريف منافسات بطولة اليابان المفتوحة للتنس من الدور الأول بعدما تغلب عليه الأسترالي جوردان تومسون 6/3 و6/4 أمس الاثنين.
واحتاج تومسون إلى 95 دقيقة لحسم المباراة أمام البطل الأولمبي زفيريف (26 عاما) الذي خسر أيضا مباراته الأولى ببطولة شنغهاي لتنس الأساتذة قبل أيام.
وبات زفيريف مهددا بفقدان مركزه المتقدم في قائمة المتنافسين على المشاركة في البطولة الختامية للموسم، المقررة في تورينو في نوفمبر المقبل.
ويحتل زفيريف حاليا المركز السابع في قائمة المتنافسين على المشاركة في البطولة الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العالم خلال الموسم.
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