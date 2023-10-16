زفيريف يودع بطولة اليابان من الدور الأول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

طوكيو‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ودع‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬اليابان‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬الأسترالي‭ ‬جوردان‭ ‬تومسون‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬4‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭.‬

واحتاج‭ ‬تومسون‭ ‬إلى‭ ‬95‭ ‬دقيقة‭ ‬لحسم‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬البطل‭ ‬الأولمبي‭ ‬زفيريف‭ (‬26‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬أيضا‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬ببطولة‭ ‬شنغهاي‭ ‬لتنس‭ ‬الأساتذة‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭.‬

وبات‭ ‬زفيريف‭ ‬مهددا‭ ‬بفقدان‭ ‬مركزه‭ ‬المتقدم‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬المتنافسين‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭ ‬للموسم،‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

ويحتل‭ ‬زفيريف‭ ‬حاليا‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬المتنافسين‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭.‬







