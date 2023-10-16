Tuesday, 17 October 2023 03:53 GMT

بطلات التنس يحافظن على مواقعهن

10/16/2023 7:24:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬غابت‭ ‬التغييرات‭ ‬عن‭ ‬المراكز‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للاعبات‭ ‬التنس‭ ‬المحترفات‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭.‬

وحافظت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬أمام‭ ‬البولندية‭ ‬ايجا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬والأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬جوف‭. ‬كذلك‭ ‬حافظت‭ ‬النجمة‭ ‬التونسية‭ ‬أنس‭ ‬جابر‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬بينما‭ ‬قفزت‭ ‬التشيكية‭ ‬بربورا‭ ‬كريتشيكوفا‭ ‬خمسة‭ ‬مراكز‭ ‬لتحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭.‬

وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وصلت‭ ‬كريتشيكوفا‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬تشنجتشو‭ ‬الصينية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تخسر‭ ‬الأحد‭ ‬أمام‭ ‬الصينية‭ ‬تشينوين‭ ‬تشنج‭ ‬التي‭ ‬قفزت‭ ‬خمسة‭ ‬مراكز‭ ‬أيضا‭ ‬لتحتل‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭.‬

وجاء‭ ‬ترتيب‭ ‬اللاعبات‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬بنسخة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬الموافق‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬كما‭ ‬يلي‭:‬

البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬برصيد‭ ‬9381‭ ‬نقطة

البولندية‭ ‬ايجا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬8545‭ ‬نقطة

الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬جوف‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬6455‭ ‬نقطة

الأمريكية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيجولا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬6050‭ ‬نقطة

الكازاخستانية‭ ‬ايلينا‭ ‬رايباكينا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬5870‭ ‬نقطة

اليونانية‭ ‬ماريا‭ ‬ساكاري‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬برصيد‭ ‬4475‭ ‬نقطة

التونسية‭ ‬أنس‭ ‬جابر‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬برصيد‭ ‬4195‭ ‬نقطة

التشيكية‭ ‬ماركيتا‭ ‬فوندروسوفا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬برصيد‭ ‬3839‭ ‬نقطة

التشيكية‭ ‬كارولينا‭ ‬موكوفا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬برصيد‭ ‬3663‭ ‬نقطة

الفرنسية‭ ‬كارولين‭ ‬جارسيا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬برصيد‭ ‬3450‭ ‬نقطة‭.‬


MENAFN16102023000055011008ID1107251508

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث