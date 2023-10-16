بطلات التنس يحافظن على مواقعهن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬غابت‭ ‬التغييرات‭ ‬عن‭ ‬المراكز‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للاعبات‭ ‬التنس‭ ‬المحترفات‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭.‬

وحافظت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬أمام‭ ‬البولندية‭ ‬ايجا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬والأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬جوف‭. ‬كذلك‭ ‬حافظت‭ ‬النجمة‭ ‬التونسية‭ ‬أنس‭ ‬جابر‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬بينما‭ ‬قفزت‭ ‬التشيكية‭ ‬بربورا‭ ‬كريتشيكوفا‭ ‬خمسة‭ ‬مراكز‭ ‬لتحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭.‬

وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وصلت‭ ‬كريتشيكوفا‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬تشنجتشو‭ ‬الصينية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تخسر‭ ‬الأحد‭ ‬أمام‭ ‬الصينية‭ ‬تشينوين‭ ‬تشنج‭ ‬التي‭ ‬قفزت‭ ‬خمسة‭ ‬مراكز‭ ‬أيضا‭ ‬لتحتل‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭.‬

وجاء‭ ‬ترتيب‭ ‬اللاعبات‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬بنسخة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬الموافق‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬كما‭ ‬يلي‭:‬

البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬برصيد‭ ‬9381‭ ‬نقطة

البولندية‭ ‬ايجا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬8545‭ ‬نقطة

الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬جوف‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬6455‭ ‬نقطة

الأمريكية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيجولا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬6050‭ ‬نقطة

الكازاخستانية‭ ‬ايلينا‭ ‬رايباكينا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬5870‭ ‬نقطة

اليونانية‭ ‬ماريا‭ ‬ساكاري‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬برصيد‭ ‬4475‭ ‬نقطة

التونسية‭ ‬أنس‭ ‬جابر‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬برصيد‭ ‬4195‭ ‬نقطة

التشيكية‭ ‬ماركيتا‭ ‬فوندروسوفا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬برصيد‭ ‬3839‭ ‬نقطة

التشيكية‭ ‬كارولينا‭ ‬موكوفا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬برصيد‭ ‬3663‭ ‬نقطة

الفرنسية‭ ‬كارولين‭ ‬جارسيا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬برصيد‭ ‬3450‭ ‬نقطة‭.‬



