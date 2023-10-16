روبليف وهوركاتش يتقدمان في التصنيف العالمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): تقدم الروسي أندريه روبليف والبولندي هوبرت هوركاتش في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة أمس الاثنين.
وصعد روبليف مركزين ليحتل المركز الخامس في التصنيف بعد أن وصل إلى نهائي بطولة شنغهاي الذي شهد خسارته أمام هوبرت هوركاتش الأحد.
بينما تراجع الدنماركي هولجر رون واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى المركزين السادس والسابع، على الترتيب.
أما هوركاتش فقد قفز ستة مراكز ليحتل المركز الحادي عشر كما صعد النرويجي كاسبر رود والألماني ألكسندر زفيريف إلى المركزين الثامن والتاسع، على الترتيب، وتراجع الأمريكي تايلور فريتز مركزين ليحتل المركز العاشر.
وجاء ترتيب اللاعبين في المراكز العشرة الأولى في نسخة التصنيف الصادرة أمس الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2023 كما يلي :
الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 11045 نقطة
الإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الثاني برصيد 8805 نقاط
الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الثالث برصيد 7355 نقطة
الإيطالي جانيك سينر في المركز الرابع برصيد 5000 نقطة
الروسي أندريه روبليف في المركز الخامس برصيد 4765 نقطة
الدنماركي هولجر رون في المركز السادس برصيد 4605 نقاط
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز السابع برصيد 4360 نقطة
النرويجي كاسبر رود في المركز الثامن برصيد 3685 نقطة
الألماني ألكسندر زفيريف في المركز التاسع برصيد 3460 نقطة
الأمريكي تايلور فريتز في المركز العاشر برصيد 3410 نقاط.
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