روبليف وهوركاتش يتقدمان في التصنيف العالمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تقدم‭ ‬الروسي‭ ‬أندريه‭ ‬روبليف‭ ‬والبولندي‭ ‬هوبرت‭ ‬هوركاتش‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للاعبي‭ ‬التنس‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭.‬

وصعد‭ ‬روبليف‭ ‬مركزين‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬شنغهاي‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬هوبرت‭ ‬هوركاتش‭ ‬الأحد‭.‬

بينما‭ ‬تراجع‭ ‬الدنماركي‭ ‬هولجر‭ ‬رون‭ ‬واليوناني‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬إلى‭ ‬المركزين‭ ‬السادس‭ ‬والسابع،‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭.‬

أما‭ ‬هوركاتش‭ ‬فقد‭ ‬قفز‭ ‬ستة‭ ‬مراكز‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬كما‭ ‬صعد‭ ‬النرويجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬والألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬إلى‭ ‬المركزين‭ ‬الثامن‭ ‬والتاسع،‭ ‬على‭ ‬الترتيب،‭ ‬وتراجع‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتز‭ ‬مركزين‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭.‬

وجاء‭ ‬ترتيب‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬التصنيف‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬الموافق‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬كما‭ ‬يلي‭ :‬

الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬برصيد‭ ‬11045‭ ‬نقطة

الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراز‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬8805‭ ‬نقاط

الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬ميدفيديف‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬7355‭ ‬نقطة

الإيطالي‭ ‬جانيك‭ ‬سينر‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬5000‭ ‬نقطة

الروسي‭ ‬أندريه‭ ‬روبليف‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬4765‭ ‬نقطة

الدنماركي‭ ‬هولجر‭ ‬رون‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬برصيد‭ ‬4605‭ ‬نقاط

اليوناني‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬برصيد‭ ‬4360‭ ‬نقطة

النرويجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬برصيد‭ ‬3685‭ ‬نقطة

الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬برصيد‭ ‬3460‭ ‬نقطة

الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتز‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬برصيد‭ ‬3410‭ ‬نقاط‭.‬