7 عناصر غذائية ضرورية لصحة ونمو المراهقين

MENAFN - Khaberni) خبرني - يؤثر تناول الطعام في أوقات محددة وبشكل منتظم بشكل إيجابي على الصحة بصفة عامة، على النقيض فإن اضطرابات تناول الطعام تؤدي للبدانة أو النحافة وتترك تأثيراً سلبياً على صحة الجسم ككل. ولأن النمو والتطور في مرحلة البلوغ أو عبر مرحلة المراهقة يكون بنسب سريعة للغاية، فإن الحاجة للعناصر الغذائية المفيدة يكون متزايداً. وبحسب ما نشره موقع Health Shots، ينصح الخبراء بتضمين العناصر الغذائية التالية ضمن النظام الغذائي للمراهقين ليكون صحياً ومثالياً.

البروتين الخالي من الدهون توفر المصادر مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك والتوفو والبقوليات البروتين الخالي من الدهون الضروري لنمو العضلات والأنسجة.

الدهون الصحية تعد الدهون الصحية ضرورية لصحة القلب وخفض نسبة الكوليسترول وتنظيم نسبة السكر في الدم بشكل أفضل، أي أنها، بعبارة أخرى، تعزز النمو.

منتجات الألبان يعد الكالسيوم عنصر ضروري لنمو العظام. لذا، يجب اختيار أنواع حليب قليلة الدسم أو منتجات الألبان مثل الزبادي أو الحليب النباتي المدعم.

الحبوب الكاملة

توفر الأطعمة مثل خبز الحبوب الكاملة والأرز الأسمر والكينوا والشوفان الكربوهيدرات المعقدة للطاقة المستدامة والألياف لصحة الجهاز الهضمي والعديد من الفيتامينات والمعادن.

الفواكه والخضراوات هي عناصر غذائية مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. لتوفير مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، ينبغي أن يتناول المراهق خضروات وفواكه ذات ألوان متعددة، مثل التوت والسبانخ والجزر والبرتقال.

الأطعمة الغنية بالحديد يساعد الحديد في التكوين الطبيعي لخلايا الدم الحمراء ويعزز وظيفة الهيموغلوبين، الذي يحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

المكسرات والبذور تحتوي المكسرات والبذور على نسبة عالية من العناصر الغذائية الأساسية والدهون الصحية والبروتين. يمنح اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان فوائد متعددة للدماغ وللنمو بشكل عام.