دوي انفجارات في دمشق
التاريخ
10/16/2023 7:15:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت مصادر بسماع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق قبل قليل.
روسيا اليوم
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