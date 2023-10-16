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لافروف وشكري يبحثان هاتفيا التدهور الحاد للأوضاع في قطاع غزة

10/16/2023 7:15:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، برفقة نظيره المصري سامح شكري، خلال مكالمة هاتفية اليوم الاثنين، التدهور الحاد للأوضاع في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أن "الوزير سيرغي لافروف، ونظيره المصري سامح شكري، بحثا التدهور الحاد للأوضاع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التركيز على الوضع المأساوي الناشئ نتيجة لتصعيد الأعمال العدائية في قطاع غزة وما حوله".
وأشار البيان إلى "التأكيد على أهمية الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين، بغض النظر عن مكان إقامتهم، وعلى ضرورة الوقف المبكر لإطلاق النار، وفتح الممرات لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المتضررة في قطاع غزة".
وأبلغ سامح شكري، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالقمة المقبلة في القاهرة يوم 21 أكتوبر، والتي من المقرر خلالها النظر بالتفصيل بشأن الوضع في فلسطين، وتم الاتفاق على مواصلة التعاون الوثيق بين روسيا ومصر حول كافة قضايا الوضع الراهن في الشرق الأوسط.

روسيا اليوم

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