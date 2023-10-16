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تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

10/16/2023 7:15:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ترتفع درجات الحرارة قليلاً، الاجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة .


ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات منخفضة وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء من مناطق شمال غرب المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


🔺 التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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