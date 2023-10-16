تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ترتفع درجات الحرارة قليلاً، الاجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة .
ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات منخفضة وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء من مناطق شمال غرب المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
🔺 التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
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