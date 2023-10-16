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سرايا القدس تعلن قصف مواقع في القدس وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت

10/16/2023 7:15:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت سرايا القدس قصف مواقع في القدس وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت برشقات صاروخية.
وقالت السرايا في بيان أن القصف يأتي "ردا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين".
كما وجهت سرايا القدس ضربات صاروخية لمدينتي تل أبيب وسديروت.
وقالت القناة 13 العبرية أن صاروخين سقطا بشكل مباشر في سديروت.
وقالت سرايا القدس في بيان لاحق أنها وجهت ضربة صاروخية بـ"أكثر من 100 صاروخ استهدفت مدن ومستوطنات غلاف غزة (سديروت، عسقلان، أسدود، بئر السبع، نتيفوت) وصولا إلى تل أبيب والقدس.




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