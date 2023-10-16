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أبو عبيدة: عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بين 200 إلى 250 أسيرا

10/16/2023 7:15:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بين 200 إلى 250 أسيرا.
وقال الناطق باسم كتائب القسام أن "العدو عمد إلى عدوان هجمي وحشي على الشعب الفلسطيني بدلا من مواجهة المقاتلين في الميدان".
وتابع "العدو الإسرائيلي لم يكن يتوقع أن قوة عربية محاصرة في غزة تسدد له الضربة الأقسى في تاريخه".




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