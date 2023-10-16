أبو عبيدة: عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بين 200 إلى 250 أسيرا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بين 200 إلى 250 أسيرا.
وقال الناطق باسم كتائب القسام أن "العدو عمد إلى عدوان هجمي وحشي على الشعب الفلسطيني بدلا من مواجهة المقاتلين في الميدان".
وتابع "العدو الإسرائيلي لم يكن يتوقع أن قوة عربية محاصرة في غزة تسدد له الضربة الأقسى في تاريخه".
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