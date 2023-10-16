Tuesday, 17 October 2023 03:52 GMT

الاحتلال يغلق المداخل الفرعية لقرية بيرين جنوب شرق الخليل

10/16/2023 7:15:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، المداخل الفرعية لقرية بيرين، جنوب شرق الخليل.
وأفاد رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان، بأن جيش الاحتلال اقتحم القرية، ترافقه جرافة عسكرية، وأغلق مداخلها الفرعية كافة، وعددها 6، بالسواتر الترابية.
وبين برقان أن إغلاق مداخل القرية، ومنع المواطنين الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها عبر هذه المداخل، يزيد من معاناتهم، خاصة في ظل انفلات مستعمري مستعمرات المقامة على أراضي المواطنين جنوب وشرق الخليل، الذين يواصلون اعتداءاتهم بمشاركة جنود الاحتلال، على الأهالي.




MENAFN16102023000208011052ID1107251421

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث