ارتفاع ملحوظ في عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين حصيلة قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 17 أكتوبر الجاري.
وقام الجيش بتحديث البيانات على موقعه الإلكتروني، ليصبح عدد القتلى من الجنود الآن 299 جنديا، حيث ذكر أن بين الجنود القتلى جنديات أيضا.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه العاشر على التوالي، مخلفا أكثر من 2808 قتلى وقرابة 11 ألف مصاب بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء.
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