ارتفاع ملحوظ في عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين حصيلة قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 17 أكتوبر الجاري.

وقام الجيش بتحديث البيانات على موقعه الإلكتروني، ليصبح عدد القتلى من الجنود الآن 299 جنديا، حيث ذكر أن بين الجنود القتلى جنديات أيضا.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه العاشر على التوالي، مخلفا أكثر من 2808 قتلى وقرابة 11 ألف مصاب بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء.