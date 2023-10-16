الصحة بغزة: تلقينا نحو 1200 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض 500 منهم أطفال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، ارتفاع عدد التبليغات عن مفقودين تحت أنقاض المنازل إلى نحو 1200، منها نحو 500 بلاغ عن أطفال.

وقال القدرة: "سجلت الطواقم المختصة قرابة 1200 بلاغ عن مفقودين تحت أنقاض المنازل التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية، منها 500 بلاغ عن أطفال. ونأمل أن يكون منهم من لا يزال على قيد الحياة".

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية اليوم الأحد بان أكثر من ألف شخص في قطاع غزة لا يزالون في عداد المفقودين بعد انهيار المباني جراء القصف الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة أن طواقم الدفاع المدني والإنقاذ في قطاع غزة لم تتمكن من انتشال جثث قتلى القصف الإسرائيلي من تحت الأنقاض بسبب عدم توفر المعدات اللازمة.