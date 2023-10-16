الصحة بغزة: تلقينا نحو 1200 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض 500 منهم أطفال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، ارتفاع عدد التبليغات عن مفقودين تحت أنقاض المنازل إلى نحو 1200، منها نحو 500 بلاغ عن أطفال.
وقال القدرة: "سجلت الطواقم المختصة قرابة 1200 بلاغ عن مفقودين تحت أنقاض المنازل التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية، منها 500 بلاغ عن أطفال. ونأمل أن يكون منهم من لا يزال على قيد الحياة".
وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية اليوم الأحد بان أكثر من ألف شخص في قطاع غزة لا يزالون في عداد المفقودين بعد انهيار المباني جراء القصف الإسرائيلي.
وأعلنت وزارة الصحة أن طواقم الدفاع المدني والإنقاذ في قطاع غزة لم تتمكن من انتشال جثث قتلى القصف الإسرائيلي من تحت الأنقاض بسبب عدم توفر المعدات اللازمة.
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