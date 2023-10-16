قتيلان بإطلاق نار في بروكسل

قتيلان بإطلاق نار في بروكسل
التاريخ
10/16/2023 7:15:42 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قُتل شخصان بإطلاق نار مساء اليوم الإثنين، في بروكسل وفق ما أفادت النيابة العامة في العاصمة البلجيكية وكالة فرانس برس، مشيرة إلى فرار المشتبه به.
بحسب تسجيل فيديو بثه موقع الصحيفة الفلامندية هيت لاتست نيوز، فر القاتل الذي يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة.
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