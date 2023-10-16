السيسي يبحث مع بايدن الوضع في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي هاتفيا مع نظيره الأمريكي جو بايدن، الأوضاع في قطاع غزة.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان أن الطرفين بحثا "مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة". ونتائج زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة.
وأوضح البيان أن الرئيسين "اتفقا على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين".
MENAFN16102023000208011052ID1107251417
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.