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السيسي يبحث مع بايدن الوضع في غزة

10/16/2023 7:15:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي هاتفيا مع نظيره الأمريكي جو بايدن، الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان أن الطرفين بحثا "مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة". ونتائج زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة.
وأوضح البيان أن الرئيسين "اتفقا على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين".

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