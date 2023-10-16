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ترامب: بايدن لا يمكنه سوى قراءة النصوص التي يعدها كاتب الخطابات والإجابات الجاهزة

10/16/2023 7:15:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الرئيس الحالي جو بايدن لا يمكنه سوى قراءة النصوص التي يعدها كاتب الخطابات والإجابات الجاهزة لأسئلة الصحفيين.
وأوضح ترامب متحدثا إلى أنصاره في ولاية آيوا: "لدي كاتب خطابات رائع، ولكن هذه الطريقة في المخاطبة أكثر تشويقا وإثارة.. هل تعتقدون أن بايدن يمكنه أن يفعل الشيء نفسه؟.. لا أعتقد، لا يمكنه سوى قراءة النصوص التي أعدها فريق الرئيس".
كما أشار ترامب إلى أن "بايدن يقرأ الإجابات الجاهزة في معرض الرد على أسئلة الصحافيين في المؤتمرات الصحافية".
واعتبر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، في وقت سابق، أن "الرئيس الحقيقي" للولايات المتحدة ليس جو بايدن، وإنما الشخص الذي يتحكم في شاشة التلقين التي يستخدمها.




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