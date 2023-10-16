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استشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم صحفي في غزة

10/16/2023 7:15:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم صحفي، وأصيب آخرون، الليلة، في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية ومنزلا في مدينة غزة.
وأفاد مصدر بأن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد الصحفي عبد الهادي حبيب وحماته، وإصابة عدد من أفراد أسرته بجروح ما بين حرجة ومتوسطة.
وأضاف أن ثمانية مواطنين فلسطينيين استشهدوا، في قصف طائرات الاحتلال لمنزل دون سابق إنذار، في حي الرمال، غرب مدينة غزة.




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