استشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم صحفي في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم صحفي، وأصيب آخرون، الليلة، في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية ومنزلا في مدينة غزة.
وأفاد مصدر بأن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد الصحفي عبد الهادي حبيب وحماته، وإصابة عدد من أفراد أسرته بجروح ما بين حرجة ومتوسطة.
وأضاف أن ثمانية مواطنين فلسطينيين استشهدوا، في قصف طائرات الاحتلال لمنزل دون سابق إنذار، في حي الرمال، غرب مدينة غزة.
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