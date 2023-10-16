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أبوظبي.. عاصمة التراث والمستقبل

10/16/2023 7:13:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حينما‭ ‬سألت‭ ‬الأخ‭ ‬‮«‬عمر‭ ‬السعيدي‮»‬‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬العلاقات‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬أبوظبي‭ ‬للشعر،‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬التميز‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬الإعداد‭ ‬والتنظيم‭ ‬للمهرجان،‭ ‬أجاب‭ ‬قائلا‭: ‬إن‭ ‬السبب‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القيادة‭ ‬الإماراتية‭ ‬للتراث‭ ‬والشباب‭ ‬معا،‭ ‬فمعظم‭ ‬من‭ ‬يدير‭ ‬وينظم‭ ‬ويتابع‭ ‬كل‭ ‬شؤون‭ ‬المهرجان‭ ‬هم‭ ‬الشباب‭ ‬الإماراتي‭.. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬سياسة‭ ‬إدارة‭ ‬المهرجان‭ ‬هي‭ ‬إفساح‭ ‬المجال‭ ‬لتصريحات‭ ‬المشاركين‭ ‬والضيوف،‭ ‬دون‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬المسؤولين،‭ ‬لأن‭ ‬المشاركين‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬سينقل‭ ‬الانطباع‭ ‬الإيجابي‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭.. ‬عن‭ ‬المهرجان،‭ ‬وعن‭ ‬أبوظبي،‭ ‬وعن‭ ‬الإمارات‭ ‬عموما،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الأهم‭.. ‬وتلك‭ ‬مبادرة‭ ‬ذكية‭ ‬أتصور‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬بحاجة‭ ‬لتنفيذها‭ ‬والاحتذاء‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬والمهرجانات‭.‬

في‭ ‬زيارتي‭ ‬مؤخرا‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الشقيقة‭ ‬حضرت‭ ‬مهرجان‭ ‬أبوظبي‭ ‬للشعر،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬أحد‭ ‬المحطات‭ ‬المهمة‭ ‬لتصفيات‭ ‬البرنامج‭ ‬الشهير‭ ‬‮«‬شاعر‭ ‬المليون‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬افتتح‭ ‬المهرجان‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬أبوظبي،‭ ‬وكان‭ ‬لحضوره‭ ‬حافز‭ ‬كبير‭ ‬للشعراء‭ ‬والحضور،‭ ‬وداعم‭ ‬للفكر‭ ‬والثقافة‭ ‬والتراث‭.‬

والجميل‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬أنه‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ (‬1000‭ ‬شخصية‭)‬،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد،‭ ‬وتنوعت‭ ‬برامج‭ ‬المهرجان‭ ‬بين‭ ‬القصائد‭ ‬الشعرية،‭ ‬والندوات‭ ‬الفكرية،‭ ‬وحلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬أبعاد‭ ‬التجربة‭ ‬الشعرية‭ ‬في‭ ‬قصائد‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬نهيان‮»‬،‭ ‬وعروض‭ ‬للفن‭ ‬الشعبي‭ ‬الإماراتي،‭ ‬ومنصات‭ ‬التراث‭ ‬الوطني،‭ ‬بجانب‭ ‬مركز‭ ‬خاص‭ ‬للأطفال،‭ ‬وأجنحة‭ ‬لجمعيات‭ ‬الشعر‭ ‬الخليجية،‭ ‬وقد‭ ‬سعدت‭ ‬كثيرا‭ ‬بوجود‭ ‬جناح‭ ‬جمعية‭ ‬الشعر‭ ‬الشعبي‭ ‬البحرينية‭ ‬هناك‭.‬

ومن‭ ‬الجميل‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬قامت‭ ‬بإصدار‭ ‬ديوان‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬‮«‬طيب‭ ‬الله‭ ‬ثراه‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬أعماله‭ ‬الشعرية،‭ ‬ومساجلاته‭ ‬مع‭ ‬الشعراء،‭ ‬بجانب‭ ‬سيرته‭ ‬الذاتية‭.. ‬والأجمل‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬المهرجان‭ ‬أعلنت‭ ‬إصدار‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬الديوان‭ ‬للمكفوفين‭ ‬‮«‬لغة‭ ‬برايل‮»‬،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬التزامها‭ ‬بدعم‭ ‬جهود‭ ‬تمكين‭ ‬أصحاب‭ ‬الهمم‭ ‬من‭ ‬المكفوفين‭ ‬وضعاف‭ ‬البصر‭ ‬الشعراء‭ ‬ومتذوقي‭ ‬الشعر‭.‬

وقد‭ ‬لاحظت‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬أبوظبي‭ ‬الوطني‭ ‬للمعارض‭ ‬الذي‭ ‬احتضن‭ ‬المهرجان‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تصميمه‭ ‬بشكل‭ ‬عصري‭ ‬وهوية‭ ‬إماراتية،‭ ‬ونال‭ ‬المركز‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مركز‭ ‬للمعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬2023‭.. ‬والمميز‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬أنه‭ ‬يستوعب‭ ‬إقامة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحاصل‭ ‬حاليا‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر،‭ ‬حيث‭ ‬يستضيف‭ ‬المركز‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬فعاليات‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى،‭ ‬وهي‭: ‬معرض‭ ‬ومؤتمر‭ ‬أبوظبي‭ ‬الدولي‭ ‬للبترول،‭ ‬ومنتدى‭ ‬الاستثمار‭ ‬العالمي،‭ ‬ومؤتمر‭ ‬المجلس‭ ‬الدولي‭ ‬للأرشيف،‭ ‬ومهرجان‭ ‬أبوظبي‭ ‬للشعر،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭.‬

في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬جاءت‭ ‬العاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬‮«‬أبوظبي‮»‬‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬كأذكى‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬وفقا‭ ‬للمؤشر‭ ‬السنوي‭ ‬للمدن‭ ‬الذكية،‭ ‬الذي‭ ‬يُصدره‭ ‬المعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنمية‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬سنغافورة‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬والتصميم‭.. ‬كما‭ ‬تعد‭ ‬‮«‬أبوظبي‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬مدينة‭ ‬للتراث‭ ‬العالمي،‭ ‬ووجهة‭ ‬ثقافية‭ ‬فكرية،‭ ‬تمتزج‭ ‬فيها‭ ‬السياسة‭ ‬والعلوم،‭ ‬والاقتصاد‭ ‬والاستثمار،‭ ‬مع‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬الإماراتية‭.‬

دروس‭ ‬وتجارب‭ ‬الإمارات‭ ‬عموما،‭ ‬وأبوظبي‭ ‬خصوصا،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭.. ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬النجاح‭ ‬والتميز‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بالثقافة‭ ‬والتراث،‭ ‬بقدر‭ ‬اهتمامه‭ ‬بالسياسة‭ ‬والاقتصاد،‭ ‬مع‭ ‬التسامح‭ ‬العالمي،‭ ‬والمستقبل‭ ‬كذلك‭. ‬

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