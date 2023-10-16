منصات ((التواصل الاجتماعي)) تغلق الحسابات الـتـي تـفـضـح جـرائـم الاحـتـلال في غــزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسبق‭ ‬أن‭ ‬أغلقت‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭ ‬صفحات‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬والنشطاء‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سابق‭ ‬إنذار‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬محاربة‭ ‬الموقع‭ ‬للمحتوى‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المناهض‭ ‬للجرائم‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭.‬

والجمعة‭ ‬حجبت‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬تويتر‭ ‬سابقا،‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الحسابات‭ ‬المناصرة‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬والتي‭ ‬تنشر‭ ‬جرائم‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬هددت‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬منصة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬بعقوبات‭ ‬داعية‭ ‬رئيسها‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬لتقديم‭ ‬توضيحات‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬حول‭ ‬تداول‭ ‬معلومات‭ ‬خاطئة‭ ‬وصور‭ ‬عنيفة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالحرب‭ ‬في‭ ‬‮«‬إسرائيل‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬ساعات‭ ‬رد‭ ‬الملياردير‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬مالك‭ ‬المنصة‭ ‬قائلا،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬سياستنا‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬مفتوحا‭ ‬وشفافا‭ ‬وهي‭ ‬مقاربة‭ ‬أعرف‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬يدعمها‮»‬‭.‬