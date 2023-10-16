الاتـحـاد الـدولـي للسـبـاحة يـحـذف صـور بـطـل مـصـري رغم فوزه بذهبية في كـأس العالم بسبب دعمه لفـلسطين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قام الاتحاد الدولي للسباحة بحذف صور عبدالرحمن سامح بطل السباحة، من مواقع الاتحاد الرسمية، بعد فوزه بالميدالية الذهبية في كأس العالم للسباحة في اليونان، وذلك بسبب دعمه لفلسطين.
حقق عبدالرحمن سامح لاعب منتخب مصر للسباحة إنجازا تاريخيا بعدما توج بذهبية سباق 50 مترا (فراشة) ببطولة كأس العالم المقامة في اليونان.
وتمكن عبدالرحمن سامح لاعب المنتخب الوطني للسباحة من التتويج بالميدالية الذهبية لمنافسات 50 مترا (فراشة)، بعد أن أنهى السباق في المركز الأول بزمن مصري جديد قدره 23.04 ثانية.
وقال عبدالرحمن سامح، بعد تتويجه بالميدالية الذهبية، إنه تلقى تهديدات بالقتل بسبب دعمه للشعب الفلسطيني تجاه ما يتعرض له من دولة الاحتلال في مدينة غزة، وذلك عقب إنجازه التاريخي بعدما توج بذهبية سباق 50 مترا (فراشة) ببطولة كاس العالم المقامة في اليونان.
وأضاف عبدالرحمن سامح في تصريحات لموقع «SOS» الخاص بالسباحة: «لا أعرف بصراحة إذا كان بإمكاني الاحتفال بهذا الإنجاز بكل صراحة فلقد مررت بأسبوع صعب للغاية من الناحية الذهنية».
وأضاف: «لقد تلقيت تهديدات بالقتل، وكان الناس يهاجمونني طوال الأسبوع بسبب دعمي لفلسطين وتذهب عائلتي إلى النوم وهي لا تعلم ما إذا كان شخص ما سيقتحم غرفتي أو شقتي في اليوم التالي، بل إنهم يقلقون كثيرا في كل مرة لا أرد فيها على مكالمة إذا كنت مشغولًا، خوفا من احتمالية أن يحاول شخص ما قتلي».
وأتم: «أنا بصراحة لا أعرف إذا كان ينبغي عليّ أن أحتفل بهذا أم لا، بسبب أن إخوتي يُقتلون في فلسطين الآن».
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