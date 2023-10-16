الاتـحـاد الـدولـي للسـبـاحة يـحـذف صـور بـطـل مـصـري رغم فوزه بذهبية في كـأس العالم بسبب دعمه لفـلسطين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬حقق‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬سامح‭ ‬لاعب‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬للسباحة‭ ‬إنجازا‭ ‬تاريخيا‭ ‬بعدما‭ ‬توج‭ ‬بذهبية‭ ‬سباق‭ ‬50‭ ‬مترا‭ (‬فراشة‭) ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬اليونان‭.‬

وتمكن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬سامح‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للسباحة‭ ‬من‭ ‬التتويج‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬لمنافسات‭ ‬50‭ ‬مترا‭ (‬فراشة‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنهى‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بزمن‭ ‬مصري‭ ‬جديد‭ ‬قدره‭ ‬23‭.‬04‭ ‬ثانية‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬سامح،‭ ‬بعد‭ ‬تتويجه‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية،‭ ‬إنه‭ ‬تلقى‭ ‬تهديدات‭ ‬بالقتل‭ ‬بسبب‭ ‬دعمه‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬تجاه‭ ‬ما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬إنجازه‭ ‬التاريخي‭ ‬بعدما‭ ‬توج‭ ‬بذهبية‭ ‬سباق‭ ‬50‭ ‬مترا‭ (‬فراشة‭) ‬ببطولة‭ ‬كاس‭ ‬العالم‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬اليونان‭.‬

وأضاف‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬سامح‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لموقع‭ ‬ «SOS» الخاص‭ ‬بالسباحة‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬بصراحة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬بإمكاني‭ ‬الاحتفال‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬بكل‭ ‬صراحة‭ ‬فلقد‭ ‬مررت‭ ‬بأسبوع‭ ‬صعب‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الذهنية‮»‬‭.‬

‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تلقيت‭ ‬تهديدات‭ ‬بالقتل،‭ ‬وكان‭ ‬الناس‭ ‬يهاجمونني‭ ‬طوال‭ ‬الأسبوع‭ ‬بسبب‭ ‬دعمي‭ ‬لفلسطين‭ ‬وتذهب‭ ‬عائلتي‭ ‬إلى‭ ‬النوم‭ ‬وهي‭ ‬لا‭ ‬تعلم‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬سيقتحم‭ ‬غرفتي‭ ‬أو‭ ‬شقتي‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي،‭ ‬بل‭ ‬إنهم‭ ‬يقلقون‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬لا‭ ‬أرد‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬مكالمة‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬مشغولًا،‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬احتمالية‭ ‬أن‭ ‬يحاول‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬قتلي‮»‬‭.‬

وأتم‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬بصراحة‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬عليّ‭ ‬أن‭ ‬أحتفل‭ ‬بهذا‭ ‬أم‭ ‬لا،‭ ‬بسبب‭ ‬أن‭ ‬إخوتي‭ ‬يُقتلون‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬الآن‮»‬‭.‬