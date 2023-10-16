روسيا تحظر استيراد مأكولات بحرية من اليابان

روسيا تحظر استيراد مأكولات بحرية من اليابان
التاريخ
10/16/2023 7:13:18 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت روسيا الانضمام إلى الإجراءات التقييدية التي اتخذتها الصين فيما يتعلق باستيراد المنتجات السمكية من اليابان، وذلك في أعقاب البدء بتصريف المياه من محطة فوكوشيما-1 للطاقة النووية إلى البحر. وقالت الهيئة الفيدرالية الروسية لرقابة المنتجات الزراعية والحيوانية، أمس الإثنين في بيان، إن القرار جاء «كإجراء احترازي»، اعتبارًا من 16 أكتوبر. وبذلك تكون روسيا قد انضمت إلى الإجراءات التقييدية المؤقتة التي فرضتها جمهورية الصين الشعبية فيما يتعلق باستيراد الأسماك والمأكولات البحرية من اليابان. وأشارت الهيئة إلى أن «القيود ستبقى سارية المفعول حتى تقديم المعلومات الشاملة اللازمة للتأكد من سلامة المنتجات البحرية وامتثالها لمتطلبات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فضلًا عن تحليلها من قبل المتخصصين في الهيئة». وبدأت اليابان في 24 أغسطس بتصريف المياه التي اختلط فيها الوقود النووي من محطة فوكوشيما-1 للطاقة النووية في البحر. ورغم إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن خطط تصريف هذه المياه، والتي قد تستمر 30 عامًا، تتوافق تمامًا مع المعايير الدولية، إلا أن الصين باعتبارها المستورد الرئيس للمأكولات البحرية اليابانية، فرضت حظرًا شاملًا على هذه المستوردات. ولكن حصة روسيا تبقى قليلة جدًا من حيث حجم الصادرات اليابانية للمأكولات البحرية، وبنسبة لا تتجاوز 0.1% من حجم الصادرات الكلي.
MENAFN16102023000055011008ID1107251392
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.