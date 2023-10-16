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روسيا تحظر استيراد مأكولات بحرية من اليابان

10/16/2023 7:13:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الإجراءات‭ ‬التقييدية‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬الصين‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬باستيراد‭ ‬المنتجات‭ ‬السمكية‭ ‬من‭ ‬اليابان،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬البدء‭ ‬بتصريف‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬فوكوشيما‭-‬1‭ ‬للطاقة‭ ‬النووية‭ ‬إلى‭ ‬البحر‭. ‬وقالت‭ ‬الهيئة‭ ‬الفيدرالية‭ ‬الروسية‭ ‬لرقابة‭ ‬المنتجات‭ ‬الزراعية‭ ‬والحيوانية،‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إن‭ ‬القرار‭ ‬جاء‭ ‬‮«‬كإجراء‭ ‬احترازي‮»‬،‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭. ‬وبذلك‭ ‬تكون‭ ‬روسيا‭ ‬قد‭ ‬انضمت‭ ‬إلى‭ ‬الإجراءات‭ ‬التقييدية‭ ‬المؤقتة‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬باستيراد‭ ‬الأسماك‭ ‬والمأكولات‭ ‬البحرية‭ ‬من‭ ‬اليابان‭. ‬وأشارت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القيود‭ ‬ستبقى‭ ‬سارية‭ ‬المفعول‭ ‬حتى‭ ‬تقديم‭ ‬المعلومات‭ ‬الشاملة‭ ‬اللازمة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬المنتجات‭ ‬البحرية‭ ‬وامتثالها‭ ‬لمتطلبات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الأوراسي،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬تحليلها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬الهيئة‮»‬‭. ‬وبدأت‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬أغسطس‭ ‬بتصريف‭ ‬المياه‭ ‬التي‭ ‬اختلط‭ ‬فيها‭ ‬الوقود‭ ‬النووي‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬فوكوشيما‭-‬1‭ ‬للطاقة‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬البحر‭. ‬ورغم‭ ‬إعلان‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬أن‭ ‬خطط‭ ‬تصريف‭ ‬هذه‭ ‬المياه،‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تستمر‭ ‬30‭ ‬عامًا،‭ ‬تتوافق‭ ‬تمامًا‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬باعتبارها‭ ‬المستورد‭ ‬الرئيس‭ ‬للمأكولات‭ ‬البحرية‭ ‬اليابانية،‭ ‬فرضت‭ ‬حظرًا‭ ‬شاملًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المستوردات‭. ‬ولكن‭ ‬حصة‭ ‬روسيا‭ ‬تبقى‭ ‬قليلة‭ ‬جدًا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬حجم‭ ‬الصادرات‭ ‬اليابانية‭ ‬للمأكولات‭ ‬البحرية،‭ ‬وبنسبة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬0‭.‬1‭% ‬من‭ ‬حجم‭ ‬الصادرات‭ ‬الكلي‭.‬

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