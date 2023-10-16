فندق الخليج البحرين يتعاون مع طهاة مـشـهـوريـن حـاصلين على نجمة ميشلان

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- Akhbar Al Khaleej) يعلن فندق الخليج البحرين انطلاق تجربة طهي فريدة من نوعها من خلال تعاونه مع اثنين من الطهاة المشهورين الحائزين على نجمتي ميشلان وهما الشيف فينيت بهاتيا والشيف تاكاغي كازووُ وذلك التزاماً من إدارة الفندق لخلق تجربة طعام متكاملة وغير مسبوقة لنزلاء وزبائن الفندق مسلطةَ الضوء على أحد أهم مواهب الطهي والأكثر شهرة في العالم. ويعود إلى الفندق هذا الأسبوع ولفترة محدودة الشيف فينيت بهاتيا مؤسس مطعم راسوي والذي بفضل إبداعه المستمر لتحديث مفهوم المطبخ الهندي حصل على نجمة ميشلان إضافة إلى اكتسابه شهرةً عالمية ليصبح أحد أبرز مبتكري المطبخ الهندي الحديث. ويعد هذا التعاون امتدادًا لتقليد فندق الخليج العريق المتمثل في تقديم تجارب طعام استثنائية لرواده.
كما يستضيف الفندق هذا الأسبوع - تزامناً مع تواجد الشيف فينيت - الشيف تاكاغي كازووُ الحاصل على نجمتي ميشلان في مطعم ساتو الياباني. ويشتهر الشيف كازووُ ببراعته الفنية في المطبخ الياباني ويعتبر وجوده في البحرين شهادة على تفاني الفندق في استقطاب أفضل مواهب الطهي من جميع أنحاء العالم.
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