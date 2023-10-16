Tuesday, 17 October 2023 03:51 GMT

فندق الخليج البحرين يتعاون مع طهاة مـشـهـوريـن حـاصلين على نجمة ميشلان

10/16/2023 7:13:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يعلن‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬البحرين‭ ‬انطلاق‭ ‬تجربة‭ ‬طهي‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعاونه‭ ‬مع‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬الطهاة‭ ‬المشهورين‭ ‬الحائزين‭ ‬على‭ ‬نجمتي‭ ‬ميشلان‭ ‬وهما‭ ‬الشيف‭ ‬فينيت‭ ‬بهاتيا‭ ‬والشيف‭ ‬تاكاغي‭ ‬كازووُ‭ ‬وذلك‭ ‬التزاماً‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الفندق‭ ‬لخلق‭ ‬تجربة‭ ‬طعام‭ ‬متكاملة‭ ‬وغير‭ ‬مسبوقة‭ ‬لنزلاء‭ ‬وزبائن‭ ‬الفندق‭ ‬مسلطةَ‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬مواهب‭ ‬الطهي‭ ‬والأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬ويعود‭ ‬إلى‭ ‬الفندق‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬ولفترة‭ ‬محدودة‭ ‬الشيف‭ ‬فينيت‭ ‬بهاتيا‭ ‬مؤسس‭ ‬مطعم‭ ‬راسوي‭ ‬والذي‭ ‬بفضل‭ ‬إبداعه‭ ‬المستمر‭ ‬لتحديث‭ ‬مفهوم‭ ‬المطبخ‭ ‬الهندي‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬نجمة‭ ‬ميشلان‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬اكتسابه‭ ‬شهرةً‭ ‬عالمية‭ ‬ليصبح‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬مبتكري‭ ‬المطبخ‭ ‬الهندي‭ ‬الحديث‭. ‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬امتدادًا‭ ‬لتقليد‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬العريق‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬تجارب‭ ‬طعام‭ ‬استثنائية‭ ‬لرواده‭.‬


كما‭ ‬يستضيف‭ ‬الفندق‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ - ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬تواجد‭ ‬الشيف‭ ‬فينيت‭ - ‬الشيف‭ ‬تاكاغي‭ ‬كازووُ‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬نجمتي‭ ‬ميشلان‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬ساتو‭ ‬الياباني‭. ‬ويشتهر‭ ‬الشيف‭ ‬كازووُ‭ ‬ببراعته‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬المطبخ‭ ‬الياباني‭ ‬ويعتبر‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬تفاني‭ ‬الفندق‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬أفضل‭ ‬مواهب‭ ‬الطهي‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

MENAFN16102023000055011008ID1107251390

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث