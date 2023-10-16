((البحرين التخصصي)) يقيم جلسة تفاعلية توعوية عن سرطان الثدي

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وأشارت‭ ‬الدكتورة‭ ‬نجاح‭ ‬الزياني‭ ‬استشاري‭ ‬الأمراض‭ ‬الباطنية‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي‭ ‬في‭ ‬كلمتها‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التوعية‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬قائلة‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬أنواع‭ ‬السرطانات‭ ‬شيوعاً‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬حيث‭ ‬تصاب‭ ‬به‭ ‬سيدة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬8‭ ‬سيدات‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬النسبة‭ ‬تعد‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬وفي‭ ‬البحرين‭ ‬تعتبر‭ ‬مستوى‭ ‬الإصابة‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭. ‬حيث‭ ‬يصاب‭ ‬52‭ ‬سيدة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬ونسبة‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬في‭ ‬الرجال‭ ‬تشكل‭ ‬1 % ‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬في‭ ‬النساء‭ ‬أي‭ ‬رجل‭ ‬واحد‭ ‬لكل‭ ‬100‭ ‬سيدة‮»‬‭. ‬







وأضافت‭ ‬أن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬من‭ ‬السرطانات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬التغلب‭ ‬عليها‭ ‬بالفحص‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الفحص‭ ‬الذاتي‭ ‬والكشف‭ ‬الطبي‭ ‬السريري‭ ‬وجهاز‭ ‬الالتراسوند‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬جهاز‭ ‬الماموجرام،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تقنيات‭ ‬جديدة‭ ‬يتم‭ ‬استخدامها‭ ‬مثل‭ ‬الرنين‭ ‬المغناطيسي‭ ‬للحالات‭ ‬التي‭ ‬يصعب‭ ‬تشخيصها‭ ‬بالطرق‭ ‬العادية‭.‬

ونأمل‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي‭ ‬أن‭ ‬نؤدي‭ ‬دورنا‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬مرضى‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬مبكرة‭ ‬وأن‭ ‬نقدم‭ ‬خدمة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كادر‭ ‬طبي‭ ‬متخصص‭ ‬وطبيبات‭ ‬للأشعة‭ ‬ليكون‭ ‬الفحص‭ ‬مناسب‭ ‬للنساء‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا‭ ‬المحافظ،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬جراحين‭ ‬متخصصين‭ ‬وأطباء‭ ‬لعلاج‭ ‬الأورام‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وجود‭ ‬إصابة‭.‬

ونسعى‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬تثقيف‭ ‬المجتمع‭ ‬لأهمية‭ ‬الفحص‭ ‬المبكر‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬التاريخ‭ ‬المرضي‭ ‬العائلي‭ ‬بحيث‭ ‬إن‭ ‬العائلة‭ ‬التي‭ ‬تصاب‭ ‬بتغير‭ ‬جيني‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬تفحص‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬مبكر‭ ‬ويفحص‭ ‬المبيض‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬لأنه‭ ‬قد‭ ‬يصيب‭ ‬الثدي‭ ‬والمبيض‭ ‬معا‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬البحوث‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬بها‭ ‬نسبة‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬إصابات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬وهي‭ ‬الدولة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بعد‭ ‬لبنان‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬عدد‭ ‬الحالات‭ ‬المصابة‭. ‬

وتشكل‭ ‬النسبة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬55‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬ولذلك‭ ‬نحن‭ ‬الدولة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬الإصابة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭. ‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬2005‭ ‬خصصت‭ ‬فحصا‭ ‬دوريا‭ ‬للنساء‭ ‬فوق‭ ‬سن‭ ‬الأربعين‭ ‬ومتوفر‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬ولكن‭ ‬12‭ ‬ – ‭ ‬15 % ‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬شخصت‭ ‬باستعمال‭ ‬الفحص‭ ‬المبكر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬وإن‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬يترددن‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬الفحص‭ ‬الدوري‭ ‬رغم‭ ‬توافره‭ ‬بسهولة‭. ‬كلي‭ ‬أمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬الصحة‭ ‬للجميع‭ ‬وأن‭ ‬الفرد‭ ‬واع‭ ‬لوجود‭ ‬التقنيات‭ ‬المتوفرة‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭ ‬الحبيبة‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الدكتور‭ ‬قاسم‭ ‬عرداتي‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لمستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي‭ ‬بالحضور‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أهمية‭ ‬التوعية‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬وأن‭ ‬الكشف‭ ‬والعلاج‭ ‬المبكر‭ ‬يؤدي‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الحالات‭ ‬إلى‭ ‬الشفاء‭ ‬التام‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬هو‭ ‬الأكثر‭ ‬انتشاراً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬وعند‭ ‬النساء‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬اكتشافه‭ ‬قد‭ ‬يسبب‭ ‬انتشارا‭ ‬للمرض‭ ‬بنسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬ما‭ ‬يصعب‭ ‬علاجه،‭ ‬ويعد‭ ‬الفحص‭ ‬الدوري‭ ‬باستخدام‭ ‬جهاز‭ ‬‮«‬الماموجرام‮»‬‭ ‬هو‭ ‬الفحص‭ ‬الأهم‭ ‬ويتم‭ ‬إجراؤه‭ ‬بعد‭ ‬سن‭ ‬الأربعين‭ ‬ويجرى‭ ‬الكشف‭ ‬الدوري‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحسين‭ ‬نوعية‭ ‬ونتيجة‭ ‬معالجة‭ ‬حالات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وزيادة‭ ‬معدل‭ ‬الشفاء‭.‬

وأكد‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬تاريخ‭ ‬عائلي‭ ‬للإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬في‭ ‬الأقارب‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬به‭ ‬ويستدعي‭ ‬ذلك‭ ‬خطة‭ ‬تشخيصية‭ ‬وقائية‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تجنبه،‭ ‬ولكن‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬به‭ ‬يمكن‭ ‬تقليلها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أنشطة‭ ‬وقائية‭ ‬محددة‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬إحداث‭ ‬التغيرات‭ ‬في‭ ‬نمط‭ ‬الحياة،‭ ‬والنظام‭ ‬الغذائي،‭ ‬وممارسة‭ ‬النشاط‭ ‬البدني،‭ ‬وتجنب‭ ‬السمنة،‭ ‬مع‭ ‬الكشف‭ ‬الدوري‭ ‬كل‭ ‬عام‭. ‬

ونحرص‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬التخصصي‭ ‬على‭ ‬توافر‭ ‬الكادر‭ ‬الطبي‭ ‬المتخصص‭ ‬كاملا‭ ‬لعلاج‭ ‬حالات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬طبيب‭ ‬الأشعة‭ ‬وأمراض‭ ‬النساء‭ ‬والولادة‭ ‬والجراحة‭ ‬العامة‭ ‬والأورام‭ ‬لتقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الفحوصات‭ ‬المطلوبة‭ ‬وأخذ‭ ‬الخزعات‭ ‬إذا‭ ‬تطلب‭ ‬الأمر‭.‬