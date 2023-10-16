مهد شيخ يحصد برونزية مصر الدولية للريشة الطائرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) القاهرة - (واس): حصد لاعب المنتخب السعودي مهد شيخ الميدالية البرونزية - فردي رجال - في بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة، التي اختتمت منافساتها اليوم في القاهرة
جاء ذلك بعد وصول الاعب إلى الدور نصف النهائي عقب فوزه على لاعب المنتخب الهندي بنتيجة 1/2.
ومثّل أخضر الريشة بالبطولة أربعة لاعبين هم معاذ الغامدي، ومهد شيخ، وخديجة كوثر، وهيا المدرع.
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