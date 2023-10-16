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شاطئية الإمارات وصيفا لـ((دولية)) إسبانيا

10/16/2023 7:13:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دبي‭ - (‬وام‭): ‬فاز‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬المكسيكي‭ ‬5‭-‬4‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬بالجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬الختامية‭ ‬لبطولة‭ ‬إسبانيا‭ ‬الدولية‭ ‬وأحرز‭ ‬لقب‭ ‬وصيف‭ ‬البطل‭ ‬بعدما‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بالبطولة،‭ ‬التي‭ ‬توج‭ ‬منتخب‭ ‬البرازيل‭ ‬بلقبها‭ ‬اثر‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬7‭-‬6‭.‬

وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬الجسمي،‭ ‬وحارس‭ ‬المرمى‭ ‬حميد‭ ‬جمال،‭ ‬ووليد‭ ‬محمدي،‭ ‬وأحمد‭ ‬بشر،‭ ‬ووليد‭ ‬بشر‭.‬

وحلّ‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬ثم‭ ‬المنتخب‭ ‬المكسيكي‭ ‬رابعا‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭.‬

ويواصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬غداً‭ ‬الاثنين‭ ‬تدريباته‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬إسبانيا‭ ‬والمقرر‭ ‬ختامه‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬



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