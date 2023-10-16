شاطئية الإمارات وصيفا لـ((دولية)) إسبانيا

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- Akhbar Al Khaleej) دبي - (وام): فاز منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية على نظيره المكسيكي 5-4 يوم الأحد، بالجولة الثالثة الختامية لبطولة إسبانيا الدولية وأحرز لقب وصيف البطل بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالبطولة، التي توج منتخب البرازيل بلقبها اثر فوزه على منتخب إسبانيا 7-6.
وسجل أهداف منتخب الإمارات كل من محمد الجسمي، وحارس المرمى حميد جمال، ووليد محمدي، وأحمد بشر، ووليد بشر.
وحلّ المنتخب الإسباني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ثم المنتخب المكسيكي رابعا دون نقاط.
ويواصل منتخبنا الوطني غداً الاثنين تدريباته في معسكر إسبانيا والمقرر ختامه في 19 من أكتوبر الجاري.
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