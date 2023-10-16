((كأسك)) يا وطن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كشف اتحاد الكرة رسميا عن الشكل الجديد لكأس مسابقة جلالة الملك المعظم للموسم الكروي 2023-2024، وذلك خلال حفل مراسم قرعة الدور ثمن النهائي والتي أقيمت في فندق الدبلومات البارحة.
وتميز الشكل الجديد للكأس الملكية الغالية بالتصميم الفريد والجذّاب في نفس الوقت، مع وجود «التاج» في مقدمته، وشعار اتحاد الكرة في وسطه، مع لونين متناغمين هما الذهبي والفضي، بما يضفي رونقا خاصا ومثيرا على الشكل النهائي.
وكان الفيديو الترويجي الذي نشر في الحفل خلال عملية الكشف قد نال استحسان الحضور، حيث تواجد فيه البطل البحريني رئيس الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية سامي الحداد والممثل البحريني خليل الرميثي، وقد شاركا في عملية إنزال «الكأس الملكية» عبر طائرة خاصة في وسط الملعب.
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