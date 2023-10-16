((كأسك)) يا وطن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتميز‭ ‬الشكل‭ ‬الجديد‭ ‬للكأس‭ ‬الملكية‭ ‬الغالية‭ ‬بالتصميم‭ ‬الفريد‭ ‬والجذّاب‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬التاج‮»‬‭ ‬في‭ ‬مقدمته،‭ ‬وشعار‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬وسطه،‭ ‬مع‭ ‬لونين‭ ‬متناغمين‭ ‬هما‭ ‬الذهبي‭ ‬والفضي،‭ ‬بما‭ ‬يضفي‭ ‬رونقا‭ ‬خاصا‭ ‬ومثيرا‭ ‬على‭ ‬الشكل‭ ‬النهائي‭.‬

وكان‭ ‬الفيديو‭ ‬الترويجي‭ ‬الذي‭ ‬نشر‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬الكشف‭ ‬قد‭ ‬نال‭ ‬استحسان‭ ‬الحضور،‭ ‬حيث‭ ‬تواجد‭ ‬فيه‭ ‬البطل‭ ‬البحريني‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬سامي‭ ‬الحداد‭ ‬والممثل‭ ‬البحريني‭ ‬خليل‭ ‬الرميثي،‭ ‬وقد‭ ‬شاركا‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬إنزال‭ ‬‮«‬الكأس‭ ‬الملكية‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬طائرة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الملعب‭.‬