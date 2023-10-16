قرعة متوازنة في أغلى الكؤوس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان





أسفرت‭ ‬قرعة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للنسخة‭ ‬الـ‭(‬47‭) ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬عن‭ ‬مواجهات‭ ‬متوازنة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬الأغلى‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الكروي،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬مراسمها‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الدبلومات‭ ‬بحضور‭ ‬رسمي‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬وممثلي‭ ‬الأندية‭ ‬الوطنية‭ ‬المشاركة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الإعلاميين‭ ‬والضيوف‭.‬

وأفرزت‭ ‬قرعة‭ ‬المسابقة‭ ‬وقوع‭ ‬البطل‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬الذي‭ ‬سيواجه‭ ‬بالدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬فريق‭ ‬التضامن،‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬الخالدية‭ ‬بطل‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بينما‭ ‬سيكون‭ ‬الوصيف‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬منتظرا‭ ‬للقاء‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬والبديع‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬القرعة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭: ‬الرفاع‭ ‬مع‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬المالكية‭ ‬وعالي،‭ ‬المحرق‭ ‬مع‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬قلالي‭ ‬والبحرين،‭ ‬الخالدية‭ ‬مع‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬الحالة‭ ‬والتضامن،‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬والنجمة،‭ ‬سترة‭ ‬سيلاقي‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬بوري‭ ‬والبسيتين،‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬والبديع،‭ ‬المنامة‭ ‬سيلاعب‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬والرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬الحد‭ ‬سيواجه‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬الاتفاق‭ ‬واتحاد‭ ‬الريف‭.‬