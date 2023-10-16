قرعة متوازنة في أغلى الكؤوس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تصوير: محمد سرحان
أسفرت قرعة كأس جلالة الملك للنسخة الـ(47) للموسم الرياضي الحالي 2023-2024 عن مواجهات متوازنة في الدور ثمن النهائي من المسابقة الأغلى في الموسم الكروي، التي أقيمت مراسمها في فندق الدبلومات بحضور رسمي كبير من مسؤولي اتحاد الكرة وممثلي الأندية الوطنية المشاركة، وعدد من الإعلاميين والضيوف.
وأفرزت قرعة المسابقة وقوع البطل في الموسم الماضي فريق الحالة الذي سيواجه بالدور التمهيدي فريق التضامن، في طريق الخالدية بطل دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، بينما سيكون الوصيف فريق الأهلي منتظرا للقاء الفائز من مواجهة أم الحصم والبديع.
وجاءت نتائج القرعة على النحو الآتي: الرفاع مع الفائز من لقاء المالكية وعالي، المحرق مع الفائز من لقاء قلالي والبحرين، الخالدية مع الفائز من لقاء الحالة والتضامن، الشباب في مواجهة الفائز من الاتحاد والنجمة، سترة سيلاقي الفائز من بوري والبسيتين، الأهلي في مواجهة الفائز من أم الحصم والبديع، المنامة سيلاعب الفائز من مدينة عيسى والرفاع الشرقي، الحد سيواجه الفائز من مباراة الاتفاق واتحاد الريف.
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