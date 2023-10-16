محاكمة 11 متهما لحيازتهم شباك الجر القاعية والتحفظ على ثلاثة قوارب

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيقات‭ ‬فور‭ ‬إخطارها‭ ‬بالواقعة‭ ‬باستجواب‭ ‬المتهمين،‭ ‬ووجهت‭ ‬إليهم‭ ‬تهم‭ ‬حيازة‭ ‬شباك‭ ‬الجر‭ ‬القاعية‭ ‬المحظورة،‭ ‬وعدم‭ ‬تشغيل‭ ‬جهاز‭ ‬التعرف‭ ‬الآلي‭ ‬على‭ ‬القارب،‭ ‬وعدم‭ ‬توافر‭ ‬أدوات‭ ‬السلامة،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإحالة‭ ‬المتهمين‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة،‭ ‬وتحدد‭ ‬لنظر‭ ‬القضية‭ ‬جلسة‭ ‬بتاريخ‭ ‬23‭/‬10‭/‬2023م‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬التحفظ‭ ‬على‭ ‬القوارب‭.‬

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.