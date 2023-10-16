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محاكمة 11 متهما لحيازتهم شباك الجر القاعية والتحفظ على ثلاثة قوارب

10/16/2023 7:13:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭ ‬بأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬ثلاثة‭ ‬بلاغات‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬مفادها‭ ‬رصد‭ ‬ثلاثة‭ ‬قوارب‭ ‬ناحية‭ ‬منطقة‭ ‬فشت‭ ‬الجارم‭ ‬وعلى‭ ‬متنها‭ ‬أحد‭ ‬عشر‭ ‬متهماً‭ ‬بحوزتهم‭ ‬شباك‭ ‬الجر‭ ‬القاعية‭ ‬المحظورة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬المتهمين‭ ‬والتحفظ‭ ‬على‭ ‬القوارب‭ ‬لدى‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل،‭ ‬وذلك‭ ‬لثبوت‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬أجهزة‭ ‬التعرف‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬أدوات‭ ‬السلامة‭.‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيقات‭ ‬فور‭ ‬إخطارها‭ ‬بالواقعة‭ ‬باستجواب‭ ‬المتهمين،‭ ‬ووجهت‭ ‬إليهم‭ ‬تهم‭ ‬حيازة‭ ‬شباك‭ ‬الجر‭ ‬القاعية‭ ‬المحظورة،‭ ‬وعدم‭ ‬تشغيل‭ ‬جهاز‭ ‬التعرف‭ ‬الآلي‭ ‬على‭ ‬القارب،‭ ‬وعدم‭ ‬توافر‭ ‬أدوات‭ ‬السلامة،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإحالة‭ ‬المتهمين‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة،‭ ‬وتحدد‭ ‬لنظر‭ ‬القضية‭ ‬جلسة‭ ‬بتاريخ‭ ‬23‭/‬10‭/‬2023م‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬التحفظ‭ ‬على‭ ‬القوارب‭.‬

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