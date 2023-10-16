محاكمة 11 متهما لحيازتهم شباك الجر القاعية والتحفظ على ثلاثة قوارب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة قد تلقت ثلاثة بلاغات من قيادة خفر السواحل مفادها رصد ثلاثة قوارب ناحية منطقة فشت الجارم وعلى متنها أحد عشر متهماً بحوزتهم شباك الجر القاعية المحظورة، حيث تم القبض على المتهمين والتحفظ على القوارب لدى قيادة خفر السواحل، وذلك لثبوت عدم توافر أجهزة التعرف بالإضافة الى عدم توافر أدوات السلامة.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور إخطارها بالواقعة باستجواب المتهمين، ووجهت إليهم تهم حيازة شباك الجر القاعية المحظورة، وعدم تشغيل جهاز التعرف الآلي على القارب، وعدم توافر أدوات السلامة، وأمرت بإحالة المتهمين الى المحكمة المختصة، وتحدد لنظر القضية جلسة بتاريخ 23/10/2023م مع استمرار التحفظ على القوارب.
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