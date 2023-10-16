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الإنتربول: تسليم مطلوبين لإحدى الدول الصديقة لارتكابهما جريمة قتل

10/16/2023 7:13:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الدولي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬وملاحقة‭ ‬مرتكبيها‭ ‬تمكنت‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الدولية‭ ‬والإنتربول‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬شخصين،‭ ‬مطلوبين‭ ‬دولياً‭ ‬لإحدى‭ ‬الدول‭ ‬الصديقة،‭ ‬إثر‭ ‬صدور‭ ‬النشرة‭ ‬الدولية‭ ‬الحمراء‭ ‬بحقهما‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للشرطة‭ ‬الجنائية‭ (‬الإنتربول‭) ‬وذلك‭ ‬لارتكابهما‭ ‬جريمة‭ ‬قتل‭ ‬وسطو‭ ‬مسلح‭.‬

وأوضحت‭ ‬الإدارة‭ ‬أنه‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬وبعد‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تسليم‭ ‬المذكورين‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الطالبة‭.‬

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