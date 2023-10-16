الإنتربول: تسليم مطلوبين لإحدى الدول الصديقة لارتكابهما جريمة قتل

الإنتربول: تسليم مطلوبين لإحدى الدول الصديقة لارتكابهما جريمة قتل
التاريخ
10/16/2023 7:13:13 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في إطار التعاون والتنسيق الدولي لمكافحة الجرائم وملاحقة مرتكبيها تمكنت إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بالتعاون والتنسيق مع إدارة البحث والتحري بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من القبض على شخصين، مطلوبين دولياً لإحدى الدول الصديقة، إثر صدور النشرة الدولية الحمراء بحقهما من قبل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وذلك لارتكابهما جريمة قتل وسطو مسلح.
وأوضحت الإدارة أنه تنفيذاً لأحكام القانون وبعد التنسيق مع النيابة العامة فقد تم تسليم المذكورين إلى السلطات الأمنية في الدولة الطالبة.
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