أمريكا تعزز قوتها العسكرية في الشرق الأوسط تحسبا لاتساع حرب حماس وإسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتوجد‭ ‬أحدث‭ ‬حاملة‭ ‬طائرات‭ ‬أمريكية‭ -‬والأكبر‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ – ‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنضم‭ ‬إليها‭ ‬حاملة‭ ‬طائرات‭ ‬أمريكية‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬العشرة‭ ‬المقبلة‭. ‬

وبينما‭ ‬يقول‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬إن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬خطط‭ ‬أو‭ ‬نوايا‮»‬‭ ‬لاستخدامهما،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬القطع‭ ‬العسكرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ستبقى‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الجوي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬مصالح‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأمريكي‭ ‬إذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر‭. ‬ولدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أيضا‭ ‬عدة‭ ‬قواعد‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تضم‭ ‬قوات‭ ‬وطائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬وسفنا‭ ‬حربية‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬تحدث‭ ‬شريطة‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬‮«‬يتم‭ ‬بذل‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬لمنع‭ ‬تحول‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬إلى‭ ‬صراع‭ ‬إقليمي‭. ‬إذا‭ ‬حدث‭ ‬ذلك،‭ ‬سوف‭ ‬يستنزف‭ ‬الموارد‭ ‬الأمريكية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أريد‭ ‬التكهن‭ ‬بشأن‭ ‬المساعدة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬تقديمها‭ ‬إذا‭ ‬اندلع‭ ‬صراع‭ ‬أوسع‭ ‬نطاقا،‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬لم‭ ‬تُتخذ‭ ‬بعد‮»‬‭. ‬

ووجه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬بالقاهرة‭ ‬الأحد‭ ‬بعد‭ ‬جولة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬مكوكية‭ ‬لأيام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬رسالة‭ ‬صريحة‭ ‬وتحذيرا‭ ‬ضمنيا‭ ‬لإيران‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بأمن‭ ‬إسرائيل،‭ ‬فإننا‭ ‬سنحمي‭ ‬إسرائيل‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬نشر‭ ‬مجموعتين‭ ‬من‭ ‬حاملات‭ ‬الطائرات‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لاستفزاز‭ ‬أحد،‭ ‬بل‭ ‬فقط‭ ‬لتوجيه‭ ‬رسالة‭ ‬ردع‭ ‬واضحة‭ ‬للغاية‭ ‬مفادها‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬لأي‭ ‬كان‭ ‬أن‭ ‬يفعل‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬توسيع‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬بأي‭ ‬شكل،‭ ‬أو‭ ‬يعزز‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬اتجاه‭ ‬آخر‮»‬‭. ‬

وحذر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬الاحد‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬أيدي‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ستكون‭ ‬على‭ ‬الزناد‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬بعثة‭ ‬إيران‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الإيرانية‭ ‬لن‭ ‬تتدخل‭ ‬عسكريا‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تهاجم‭ ‬إسرائيل‭ ‬إيران‭ ‬أو‭ ‬مصالحها‭ ‬أو‭ ‬مواطنيها‭. ‬

وتوعدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالقضاء‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اقتحم‭ ‬مقاتلو‭ ‬الحركة‭ ‬بلدات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬قبل‭ ‬الماضي،‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬1300‭ ‬شخص‭ ‬واحتجاز‭ ‬رهائن‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬هجوم‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬إسرائيل‭. ‬

‭ ‬ركزت‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬اتساع‭ ‬نطاق‭ ‬الصراع‭ ‬وخاصة‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭. ‬

وبينما‭ ‬قصفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬غزة‭ ‬بشكل‭ ‬مكثف‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وتستعد‭ ‬لهجوم‭ ‬بري،‭ ‬اشتبك‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬مع‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬المواجهات‭ ‬إراقة‭ ‬للدماء‭ ‬منذ‭ ‬حرب‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬استمرت‭ ‬شهرا‭ ‬في‭ ‬عام2006‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬دعما‭ ‬جويا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬بالبيت‭ ‬الأبيض‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬خطط‭ ‬أو‭ ‬نوايا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬كيربي‭ ‬‮«‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬فإننا‭ ‬نتعامل‭ ‬مع‭ ‬مصالح‭ ‬أمننا‭ ‬القومي‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد‭ ‬ولدينا‭ ‬قوة‭ ‬عسكرية‭ ‬كافية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لحماية‭ ‬هذه‭ ‬المصالح‭ ‬والدفاع‭ ‬عنها‭ ‬حسبما‭ ‬يقتضي‭ ‬الأمر‮»‬‭. ‬

ولن‭ ‬يصدر‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬بشن‭ ‬عمل‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬المنتمي‭ ‬للحزب‭ ‬الديمقراطي‭. ‬وتحظى‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬بالفعل‭ ‬ببعض‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬الجمهوريين‭. ‬

وقال‭ ‬السناتور‭ ‬ليندسي‭ ‬جراهام،‭ ‬وهو‭ ‬صوت‭ ‬جمهوري‭ ‬مؤثر‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الأمن‭ ‬القومي،‭ ‬لرويترز‭ ‬الأحد‭ ‬إنه‭ ‬سيقترح‭ ‬أن‭ ‬يأذن‭ ‬الكونجرس‭ ‬بشن‭ ‬هجوم‭ ‬أمريكي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬الإيراني‭ ‬إذا‭ ‬‮«‬جرى‭ ‬فتح‭ ‬جبهة‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬شمال‮»‬‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬حاول‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬شن‭ ‬هجوم‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬فيجب‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬الإيرانيون‭ ‬ثمنا‭ ‬باهظا‭ ‬لذلك‭... ‬أي‭ ‬تصعيد‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬إيران‭ ‬ – ‭ ‬بإثارة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أو‭ ‬قتل‭ ‬الرهائن‭ ‬ – ‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يضعها‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬النيران‮»‬‭.‬