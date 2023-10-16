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تطبيق ((نسمعكم)) للغة الإشارة يحوز جائزة ((أفضل منتج مبتكر للعام))

10/16/2023 7:13:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حاز‭ ‬تطبيق‭ ‬لغة‭ ‬الإشارة‭ ‬الرائد‭ ‬‮«‬نسمعكم‮»‬‭
‬والذي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقه‭ ‬بهدف‭ ‬سد‭ ‬الفجوات‭ ‬الحاصلة‭ ‬لعملية‭ ‬التواصل‭
‬في‭ ‬فئة‭ ‬الصم‭ ‬والبكم،‭ ‬بكل‭ ‬جدارة‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬منتج‭ ‬مبتكر‭ ‬للعام‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬القادة‭ ‬الآسيويين‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬تاج‭ ‬دبي‭ . ‬وتُمنح‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬للقادة‭ ‬الآسيويين،‭ ‬نظير‭ ‬إلتزامهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالتميز‭ ‬والابتكار‭ ‬بالابتكارات‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬آسيا،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬نسمعكم‮»‬‭ ‬لما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬سهولة‭ ‬في‭ ‬الاستخدام،‭ ‬وشموليته‭ ‬وسهولة‭ ‬التواصل‭.‬

وتعليقاُ‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬صرح‭ ‬راهول‭ ‬بهالا،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لإنفيتا‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬فوزنا‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬ترجمة‭ ‬للجهود‭ ‬الدؤوبة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬نسمعكم‮»‬‭ ‬وما‭ ‬أحدثه‭ ‬هذا‭ ‬التطبيق‭ ‬من‭ ‬تغيير‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬مستخدمي‭ ‬لغة‭ ‬الإشارة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬هي‭ ‬بمثابة‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬المسؤول‭ ‬ل‭ ‬‮«‬نسمعكم‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬الشمولية‭ ‬وضمان‭ ‬المساواة‭ ‬لحصول‭ ‬جميع‭ ‬مستخدمي‭ ‬فئة‭ ‬التواصل‭ ‬بالإشارة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الفرص‭ ‬والخدمات‭ ‬المتاحة‭. ‬يلتزم‭ ‬‮«‬نسمعكم‮»‬‭ ‬بتخطي‭ ‬حدود‭ ‬الابتكار‭ ‬والتطوير،‭ ‬ضمن‭ ‬رسالته‭ ‬الداعية‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬عالم‭ ‬لتواصل‭ ‬بلا‭ ‬قيود‮»‬‭.‬

يود‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬نسمعكم‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬امتنانه‭ ‬وتقديره‭ ‬لجميع‭ ‬العملاء،‭ ‬الشركاء‭ ‬والداعمين‭ ‬الذين‭ ‬لعبوا‭ ‬جميعاً‭ ‬دوراً‭ ‬محورياً‭ ‬في‭ ‬رحلتهم‭ ‬هذه‭. ‬إنه‭ ‬إيمانهم‭ ‬جميعاً‭ ‬بهذه‭ ‬الرؤية‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬أعطى‭ ‬هذا‭ ‬التطبيق‭ ‬الرائد‭ ‬آفاقاُ‭ ‬جديدة‭ ‬وأنشئ‭ ‬عالماُ‭ ‬أكثر‭ ‬شمولية‭.‬

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