منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2023 يختتم بنجاح فعالياته في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬استهلت‭ ‬فعاليات‭ ‬المنتدى‭ ‬بتنظيم‭ ‬لقاء‭ ‬تعارفي‭ ‬وعشاء‭ ‬عمل‭ ‬أقيم‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الموافق‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭ ‬وتلاه‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬انطلاق‭ ‬الجلسات‭ ‬النقاشية‭ ‬ضمن‭ ‬‮«‬أجندة‭ ‬التحول‭: ‬إعادة‭ ‬تصور‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬بترتيب‭ ‬من‭ ‬‮«‬إيكونوميست‭ ‬إمباكت‮»‬‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬مقابلة‭ ‬فردية‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ومؤسس‭ ‬‮«‬بينانس‮»‬‭ ‬تشاو‭ ‬تشانغبينغ‭ ‬المعروف‭ ‬بـ‮«‬ CZ ‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬أدار‭ ‬المقابلة‭ ‬مراسل‭ ‬‮«‬وال‭ ‬ستريت‮»‬‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬الإيكونوميست‮»‬،‭ ‬وتناول‭ ‬تشانغبينغ‭ ‬عبر‭ ‬مقابلته‭ ‬فرص‭ ‬التغيير‭ ‬التي‭ ‬ستحدثها‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬ومستقبل‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصاد،‭ ‬مقدماً‭ ‬رؤاه‭ ‬حول‭ ‬الدور‭ ‬الأمثل‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭.‬

وشهدت‭ ‬جلسات‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬للمنتدى‭ ‬التي‭ ‬أدارتها‭ ‬‮«‬إيكونوميست‭ ‬إمباكت‮»‬‭ ‬تجمع‭ ‬قيادات‭ ‬الأعمال‭ ‬والمستثمرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬الالتقاء‭ ‬بصناع‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬والحكومة،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬الرؤى‭ ‬المتقدمة‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭ ‬التفاعلية‭ ‬والمناقشات‭ ‬الصريحة‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬مشاركة‭ ‬متحدثين‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬دولة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الخبراء‭ ‬والمختصون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الذين‭ ‬يمثلون‭ ‬‮«‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورغان‮»‬‭ ‬و«ستاندرد‭ ‬تشارترد‮»‬‭ ‬و«معهد‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬للتكنولوجيا‮»‬،‭ ‬وشركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬الرائدة‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬واليابان‭ ‬والبرازيل‭ ‬وخارجها‭.‬