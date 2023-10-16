منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2023 يختتم بنجاح فعالياته في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اختتم منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2023 الأول فعالياته التي أقيمت خلال الأسبوع الماضي، واحتضنها مركز البحرين العالمي للمعارض بحضور أكثر من 900 مشارك على مدى يومين.
وقد استهلت فعاليات المنتدى بتنظيم لقاء تعارفي وعشاء عمل أقيم يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر وتلاه اليوم الأول من المنتدى انطلاق الجلسات النقاشية ضمن «أجندة التحول: إعادة تصور القطاع المالي» وذلك بترتيب من «إيكونوميست إمباكت» وبدعم من مجلس التنمية الاقتصادية، التي تضمنت مقابلة فردية مع الرئيس التنفيذي ومؤسس «بينانس» تشاو تشانغبينغ المعروف بـ« CZ »، حيث أدار المقابلة مراسل «وال ستريت» لدى «الإيكونوميست»، وتناول تشانغبينغ عبر مقابلته فرص التغيير التي ستحدثها العملات المشفرة ومستقبل القطاع المالي والاقتصاد، مقدماً رؤاه حول الدور الأمثل الذي يجب أن تقوم به العملات المشفرة على صعيد المنظومة التشريعية.
وشهدت جلسات اليوم الأول للمنتدى التي أدارتها «إيكونوميست إمباكت» تجمع قيادات الأعمال والمستثمرين في مختلف مجالات الخدمات المالية، وذلك بهدف الالتقاء بصناع القرار في القطاع والحكومة، والتعرف على الرؤى المتقدمة عبر المنصة التفاعلية والمناقشات الصريحة التي تضمنت مشاركة متحدثين من أكثر من 15 دولة بما في ذلك الخبراء والمختصون في القطاع الذين يمثلون «جي بي مورغان» و«ستاندرد تشارترد» و«معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا»، وشركات التكنولوجيا المالية الرائدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واليابان والبرازيل وخارجها.
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